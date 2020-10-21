Прокуратура проверит барнаульскую школу, об аварийном спортзале которой писали СМИ

Новости 21.10.2020 9:45 68

Прокуратура Алтайского края организовала проверку барнаульской школы №6, ученик которой обратился к местным политикам с просьбой помочь с ремонтом аварийного спортзала. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об образовании, охране здоровья несовершеннолетних, о содержании и обслуживании муниципального имущества", - сообщили в надзорном органе.

Ранее в городской администрации рассказали, что городской комитет по образованию уже ищет подрядчика для инструментального обследования зала. Также накануне министр образования Алтайского края Максим Костенко посоветовал школьнику обратиться к главе города Вячеславу Франку.

Последний уже написал обращения на имя самого Костенко, а также председателя комитета АКЗС по социальной политике Татьяны Ильюченко, председателя комитета БГД по социальной политике Марины Понкрашевой и депутата Государственной Думы РФ от Барнаульского округа Даниила Бессарабова.