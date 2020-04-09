В Алтайском крае вновь увеличат ковидные госпитали за счет сокращения плановой помощи

Новости 20.10.2020 18:33 153

Об этом рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время посещения станции скорой медицинской помощи в Барнауле.

«Решение об увеличении коечного фонда - очень тяжелое для нас. Если госпитали открываются, для этого приходится закрывать стационары по направлениям отдельных заболеваний. Но мы говорим о приоритете спасения жизни и недопущении необратимого ухудшения здоровья людей, которые заболели коронавирусной инфекцией. Существующие госпитали уже на 90% заполнены людьми в среднем и тяжелом состоянии. Поэтому необходимо систему здравоохранения перестраивать, мы на это пойдем», - приводит слова Виктор Томенко официальный сайт региона.

Он уточнил, что предложение Минздрава о сокращении объемов оказания плановой медицинской помощи для мобилизации медиков на обслуживание больных коронавирусом будет рассмотрено в Правительстве. На следующей неделе общее количество мест для лечения пациентов с COVID-19 превысит 5000. При этом губернатор отметил, что ситуация вынуждает либо подкорректировать формат оказания плановой помощи населению, либо вообще ее приостановить на время.

«Как только станет возможно, как только ситуация будет стабилизироваться, мы немедленно начнем назад возвращаться. Это очень непростой этап. Его здравоохранение Алтайского края не проходило никогда. Мы делаем и будем делать все для того, чтобы справляться с этой очень тяжелой ситуацией», - заявил Губернатор.

Напомним, плановая помощь в Алтайском крае была приостановлена в первую волну коронавируса. В апреле люди жаловались на невозможность попасть на плановые операции из-за коронавируса.6 поликлиник вернулись к некоторым форматам прежней работы в июне. О возобновлении всей плановой помощи стало известно в августе.