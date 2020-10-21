Как продвигается модернизация образовательной инфраструктуры в Алтайском крае

Новости 21.10.2020 9:15 64

Промежуточные итоги реализации связанных с системой образования нацпроектов и других программ в Алтайском крае подвёл глава регионального Минобрнауки Максим Костенко на прошедшей 20 октября (онлайн) пресс-конференции.

Министр отметил, что алтайские школы, в основном, строились в 60-70 годы, поэтому требуют и ремонта, и замены. Прежде всего – в сельской местности. В городах, по мнению министра, следует возводить новые. Максим Костенко разъяснил, что строительством занимается краевой Минстрой, либо администрации крупных городов (Барнаул, Бийск). Вопросы капремонта и реконструкции реализует Минобрнауки совместно с муниципалитетами в рамках краевой адресной инвестиционной программы (КАИП). В этом году в КАИП вошло свыше 200 объектов: около 150 школ и примерно 60 детских садов.

Для сравнения: в 2016 год в программу модернизации вошло всего 10 объектов, на которые было выделено 250 млн рублей. В 2020 году выделено 2,7 млрд рублей на более чем 210 объектов. Примерно такие же цифры планируются и на 2021 год. Активный прирост шёл со второй половины 2018 года.

Нацпроекты

«Наципроект «Образование» в настоящее время пересматривается, с 2021 года появятся новые федеральные проекты, поэтому сегодня логично говорить о промежуточных результатах за последние два года», – заявил министр.

По его словам, в этом году в 42 школах (прежде всего – сельских) открылось 42 центра документального цифрового сотрудничества. По сути, каждая такая точка представляет собой мини-кванториум. Причём, используются они не только в учебном плане, но и для допобразования, а также для повышения квалификации учителей. Кроме того, в 2020 году открыто четыре более крупных кванториума: один – в Бийске (плюс там будет действовать ещё и мобильный кванториум – для Бийского округа). Кванториумы чуть поменьше открыты в Камне-на-Оби и Рубцовске, в ноябре ожидается открытие аналогичного в Змеиногорске.

В системе средне-специального образования 30 ноября открывается центр опережающей подготовки кадров. В системе допобразования в конце октября - начале ноября откроется центр одарённых детей «Талант 22». Также в октябре-ноябре текущего года откроется центр компетенций программирования (IT-куб), в нём будут обучаться ученики 5-11 классов, проект реализуется совместно с Яндекс.Лицеем, но к нему подключается ещё несколько партнёров. По словам Максима Костенко, конкурс на IT-специальности в алтайских колледжах достигал 16 человек на место, с отличными аттестатами. Министр заметил, что эти ребята были бы медалистами, если бы заканчивали 11 класс. По нацпроекту построены школы №136 и №137 в Барнауле, а также школы в селе Усть-Волчиха Волчихинского района и селе Заводском Троицкого района.

Кроме того, по нацпроекту «Демография» в крае появится 25 новых детсадов. Это – пять тысяч новых мест, позволяющие по яслям полностью закрыть существующую очередь. В этом году сдаётся 10 детсадов (7 – этого года, три – с прошлого) и начинается строительство ещё восьми – уже на следующий период.