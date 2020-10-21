Пожаловались и остались без автобуса. Алтайский перевозчик объяснил уход с маршрута кляузами жительницы

Новости 20.10.2020 17:18 168

Плохие дороги нерентабельность и кляузы, по словам перевозчика, стали причиной отказа обслуживать единственный маршрут до поселка Ильича Первомайского района.

С 1 октября сюда перестал ходить единственный автобус. Ближайшее село, до которого идут маршрутки – Зудилово – находится в 13 км от поселка. Те, у кого нет личного транспорта вынуждены проходить их пешком.

Предприниматель Ирина Курышева, которая обслуживала маршрут до поселка Ильича, рассказала "Толку", что основная причина отказа от этого маршрута – его убыточность, машины приходилось гонять по плохим дорогам. Однако, принятие решения ускорили жалобы одной из жительниц поселка Ильича.

"Маршрут нерентабельный. Людей вообще нет – 1-2 человека. Иной раз приходилось доплачивать за бензин, не то что водителю платить. Иногда у нас ломалась техника. Все знали, какой это сложный маршрут, никто не хотел выходить на подмену. Мало того, одна женщина из поселка начала писать на нас повсюду жалобы, в полиции на меня клеветала. Это тоже стало одной из причин – уйти с маршрута", – рассказала Курышева.

Глава Зудиловского сельсовета Мира Смолякова рассказала "Толку", что многие работают в Зудилово, в Новоалтайске, в Барнауле:

"Отсутствие автобусного сообщения – большая проблема для всех нас. Поскольку минтранс проводит аукционы на определение перевозчика, мы сразу обратились в это ведомство. Также просили перевозчика маршрута № 120 продлить маршрут до поселка Ильича хотя бы утром и вечером, но получили отказ".

В пресс-службе регионального минтранса говорят, что уже объявили конкурс, чтобы найти на маршрут нового перевозчика, заявки уже поступают. Но аукцион продлится до начала ноября.