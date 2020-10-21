Пожаловались и остались без автобуса. Алтайский перевозчик объяснил уход с маршрута кляузами жительницы

Плохие дороги нерентабельность и кляузы, по словам перевозчика, стали причиной отказа обслуживать единственный маршрут до поселка Ильича Первомайского района.
С 1 октября сюда перестал ходить единственный автобус. Ближайшее село, до которого идут маршрутки – Зудилово – находится в 13 км от поселка. Те, у кого нет личного транспорта вынуждены проходить их пешком.
Предприниматель Ирина Курышева, которая обслуживала маршрут до поселка Ильича, рассказала "Толку", что основная причина отказа от этого маршрута – его убыточность, машины приходилось гонять по плохим дорогам. Однако, принятие решения ускорили жалобы одной из жительниц поселка Ильича.
"Маршрут нерентабельный. Людей вообще нет – 1-2 человека. Иной раз приходилось доплачивать за бензин, не то что водителю платить. Иногда у нас ломалась техника. Все знали, какой это сложный маршрут, никто не хотел выходить на подмену. Мало того, одна женщина из поселка начала писать на нас повсюду жалобы, в полиции на меня клеветала. Это тоже стало одной из причин – уйти с маршрута", – рассказала Курышева.
Глава Зудиловского сельсовета Мира Смолякова рассказала "Толку", что многие работают в Зудилово, в Новоалтайске, в Барнауле:
"Отсутствие автобусного сообщения – большая проблема для всех нас. Поскольку минтранс проводит аукционы на определение перевозчика, мы сразу обратились в это ведомство. Также просили перевозчика маршрута № 120 продлить маршрут до поселка Ильича хотя бы утром и вечером, но получили отказ".
В пресс-службе регионального минтранса говорят, что уже объявили конкурс, чтобы найти на маршрут нового перевозчика, заявки уже поступают. Но аукцион продлится до начала ноября.
Согласны. полностью . На сегодняшний день имеем очень великолепную дорожную инфоструктуру до нашего Садоводства «сосняк» за что благодарны главе сельского поселения. Надеемся её планы благоустройства сбудутся, спасибо большое. Побольше бы таких управленцев нашей стране.
Дорога в п. Ильича нормальная! В этом году отремонтировали участок до садоводства Сосняк. Все кто не проезжает нарадоваться не могут такому дорожном покрытия. Спасибо главе Зудиловского сельсовета Смоляковой М. Р. По обращениями всегда идёт на встречу, отзывчивый добрый человек.
Кк только от нас отказался перевозчик 268 маршрута, то сельсовет сразу же направил обращения в Минтранс, о том что отсутствие автобусного сообщения действительно большая проблема для жителей. Мы надеемся, что все таки к нам будет ходить транспорт. А участок плохой дороги всего 3 км, и не такой он уж и плохой. Надеемся что в скором времени решится проблема с транспортом. Спасибо Мире Раджабовне за неравнодушие
Ехали по новоалтайску, и были удивлены, дороги конечно не в идеальном состоянии,яма на яме в отличии от дороги в п. Ильича. Помнится лет 5 назад у нас были огромные ямы, а сейчас что?благодаря главе М. Р. ям не стало, дорогу засыпали гравийкой. Ездить можно
В этом году сделали асфальт до садоводства Сосняк. Буквально за неделю закатали. Нарадоваться не можем. Спасибо главе Зудиловского сельсовета Смоляковой М. Р.
Вот это номер. Водитель 268 маршрута неоднократно хамил людям, ездил не по расписанию, в буквальном смысле приходилось его догонять. Ездило много человек всегда, не правда что 1 или 2!а ещё водитель выгонял людей с автобуса матевируя тем что это его машина и он что хочет то и делает.
Всем бы сёлам в Алтайском крае, такие дороги как есть и сделаны для п.Ильича (Черемшанка) Первомайского района, на расстояние 12 км, осталось 800 метров, отремонтировать дорожное полотно покрытое асфальтом. То, как работает глава Зудиловского сельсовета, и что делается на территории, гарантирую через год, два , это будет лучшая территория сельсовета в Российской Федерации! А, "писателей", их хватает на этой территории, раз в день приезжают проверки проверяющих районного, регионального и федерального уровней!