Россельхозбанк стал платиновым спонсором XV Международного форума ПФИ-2020

Новости компаний 20.10.2020 16:56 60

XV Международный форум «Российский рынок производных финансовых инструментов» (ПФИ-2020) прошел при участии и поддержке Россельхозбанка.

Основными темами форума стали планы и задачи по развитию российского рынка ПФИ на 2020‑2021 годы, влияние на него пандемии, а также международные тенденции развития рынка деривативов. Участники также обсудили рост интереса к товарным деривативам на фоне волатильности на товарно‑сырьевых рынках и дальнейшее развитие ликвидности рынка процентных ПФИ в разрезе различных индикаторов денежного рынка.

Денис Соловьев, заместитель директора Департамента операций на финансовых рынках РСХБ, выступил на форуме в рамках сессии «Биржевой и внебиржевой рынок ПФИ». Он осветил вопросы, касающиеся отличий российского рынка ПФИ от мирового, рассказал о товарных ПФИ и подробно остановился на возможных драйверах роста этого направления. По его мнению, существенное влияние на рост российского рынка ПФИ могли бы оказать изменения в регулировании в отношении нормативов использования банками капитала при хеджировании.

«Дальнейшее развитие базисных условий поставок и появление расчётных ПФИ по наиболее востребованным категориям товаров российского происхождения: пшеницы, сахара, сои, угля, рапса, могли бы способствовать росту интереса к использованию инструментов хеджирования со стороны компаний и банков. Кроме того, драйвером роста могло бы стать расширение лицензий банков для работы с поставочными товарными ПФИ и одновременно более гибкий подход к налогообложению операций ПФИ», — отметил Денис Соловьев.

Эксперт также рассказал о технологических нововведениях Банка на рынке ПФИ, среди которых дилинговая система РСХБ Дилинг 2.0. Она позволяет клиентам совершать срочные сделки: валютные форварды и свопы. Дилинговая система интегрирована с системами риск-менеджмента, которые в онлайн режиме отслеживают утилизацию лимита, и с бэк-офисной системой, автоматически производящей расчеты в установленный срок. Все транзакции отражаются в автоматизированной системе Банка. Крупным институциональным клиентам РСХБ предлагает подключение к межбанковской дилинговой системе NT Pro c возможностью заключать сделки с ведущими провайдерами ликвидности.

В рамках сессии «Индикаторы денежного рынка и процентные ПФИ» выступил начальник Управления торговых операций на финансовых рынках РСХБ Андрей Баранов. Он принял участие в дискуссии о необходимости реформы российских индикаторов и рассказал о развитии операций с процентными деривативами в Россельхозбанке. В частности, он отметил, что рынок готов брать риск только на те индикаторы, которым он доверяет.