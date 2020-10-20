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Глава алтайского Минобрнауки прокомментировал просьбу барнаульского школьника о ремонте спортзала

Новости
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Президент школьного самоуправления барнаульской МБОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа №6» Алексей Линник 19 октября на своей странице в facebook опубликовал фотографии спортзала учреждения, который, по его словам, уже 13 лет пребывает в аварийном состоянии. Он приложил к посту скан обращения к министру образования Алтайского края Максиму Костенко и сообщил, что обратился также к алтайским политическим деятелям с просьбой помочь в ремонте зала.

20 октября «Политсибру» на пресс-конференции попросил министра прокомментировать ситуацию. Судя по его ответу, обращение в ведомство пока не поступило. Возможно, прошло слишком мало времени.

«Мы услышали эту проблему. Из социальных сетей, не из обращения. Можем только сожалеть, что молодое поколение этот путь выбирает – общение в социальных сетях, а не решение проблем. <...> Образование – это муниципальные полномочия. Можно, конечно, дальше и к Костенко обратиться, и к генеральному секретарю ООН, но решение будет принято на муниципальном уровне и деньги могут быть выделены только из муниципального бюджета», – пояснил глава ведомства.

По его словам, если администрация Барнаула сочтёт, что не в силах решить проблему, то они, скорее всего, обратятся за поддержкой в краевой бюджет.

Максим Костенко порекомендовал автору обращения для начала письменно обратиться и прийти на приём к председателю городского комитета по образованию, а лучше – к самому главе Барнаула, который как раз и ведает объёмами финансирования всех муниципальных школ. Если там вопрос не решится, то тогда уже – обратиться в краевой Минобрнауки с письмом и также прийти на приём.

«Мы всех приветствуем, никакой информации ни от кого никогда не скрываем и на все вопросы отвечаем открыто и честно», – подчеркнул глава алтайского Минобрнауки.

В пресс-службе барнаульской мэрии сообщили, что в настоящее время городской комитет по образованию определяется с подрядной организацией, которая проведёт инструментальное обследование и даст заключение о возможности проведения капитального ремонта спортзала.

Президент барнаульской школы попросил алтайских политиков помочь отремонтировать аварийный спортзал

Президент барнаульской школы попросил алтайских политиков помочь отремонтировать аварийный спортзал

Новости

Ученикам приходится ходить на физкультуру в соседнюю школу - примерно за километр

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Алексей Линник

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Чертовы бюрократы.

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