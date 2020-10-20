Глава алтайского Минобрнауки прокомментировал просьбу барнаульского школьника о ремонте спортзала

Новости 20.10.2020 16:10 73

Президент школьного самоуправления барнаульской МБОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа №6» Алексей Линник 19 октября на своей странице в facebook опубликовал фотографии спортзала учреждения, который, по его словам, уже 13 лет пребывает в аварийном состоянии. Он приложил к посту скан обращения к министру образования Алтайского края Максиму Костенко и сообщил, что обратился также к алтайским политическим деятелям с просьбой помочь в ремонте зала.

20 октября «Политсибру» на пресс-конференции попросил министра прокомментировать ситуацию. Судя по его ответу, обращение в ведомство пока не поступило. Возможно, прошло слишком мало времени.

«Мы услышали эту проблему. Из социальных сетей, не из обращения. Можем только сожалеть, что молодое поколение этот путь выбирает – общение в социальных сетях, а не решение проблем. <...> Образование – это муниципальные полномочия. Можно, конечно, дальше и к Костенко обратиться, и к генеральному секретарю ООН, но решение будет принято на муниципальном уровне и деньги могут быть выделены только из муниципального бюджета», – пояснил глава ведомства.

По его словам, если администрация Барнаула сочтёт, что не в силах решить проблему, то они, скорее всего, обратятся за поддержкой в краевой бюджет.

Максим Костенко порекомендовал автору обращения для начала письменно обратиться и прийти на приём к председателю городского комитета по образованию, а лучше – к самому главе Барнаула, который как раз и ведает объёмами финансирования всех муниципальных школ. Если там вопрос не решится, то тогда уже – обратиться в краевой Минобрнауки с письмом и также прийти на приём.

«Мы всех приветствуем, никакой информации ни от кого никогда не скрываем и на все вопросы отвечаем открыто и честно», – подчеркнул глава алтайского Минобрнауки.

В пресс-службе барнаульской мэрии сообщили, что в настоящее время городской комитет по образованию определяется с подрядной организацией, которая проведёт инструментальное обследование и даст заключение о возможности проведения капитального ремонта спортзала.