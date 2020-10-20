Какие могут быть основания и какой порядок остановки автомобиля инспекторами ГИБДД?

Новости компаний 20.10.2020 17:42 62

Имеют ли право инспекторы ГИБДД без причины остановить автомобиль и проверять документы, потребовать показать аптечку, огнетушитель и прочее? При каких обстоятельствах инспекторы имеют право остановить автомобиль? Как они должны себя вести с водителем? Что имеет право спросить и потребовать водитель от инспектора? Что делать, если инспектор грубит? Что делать, если инспектор забрал документы на машину и права водителя и ушел с ними в служебный автомобиль? На эти и другие вопросы отвечает эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Мария Прибыткова.

Согласно п. 6.11 ПДД требование лиц, указанных в п. 2.4 ПДД, об остановке транспортного средства является обязательным для водителя. Право остановки транспортных средств предоставлено регулировщикам, к числу которых относятся сотрудники полиции (п. 1.2 ПДД).

Однако ПДД не определяет перечень оснований, по которым остановка транспортного средства допустима. Такой перечень установлен пунктом 84 соответствующего Административного регламента МВД России. Согласно ему основаниями для предъявления сотрудником требования об остановке водителем транспортного средства являются:

установленные визуально или зафиксированные с использованием технических средств признаки нарушений требований в области обеспечения безопасности дорожного движения;

наличие данных (ориентировки, информация дежурного, других нарядов, участников дорожного движения, визуально зафиксированные обстоятельства), свидетельствующих о причастности водителя, пассажиров к совершению ДТП, преступления или административного правонарушения;

наличие данных (ориентировки, сведения оперативно-справочных и розыскных учетов органов внутренних дел, информация дежурного, других нарядов, участников дорожного движения) об использовании транспортного средства в противоправных целях или оснований полагать, что оно находится в розыске;

необходимость опроса водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП, административного правонарушения, преступления, очевидцами которого они являлись или являются;

необходимость привлечения участника дорожного движения в качестве понятого;

необходимость использования транспортного средства;

необходимость временного ограничения или запрещения движения транспортных средств;

необходимость обеспечения безопасного и беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения;

оказание содействия в беспрепятственном проезде к месту происшествия автомобилей скорой медицинской помощи, а также транспортных средств оперативных и иных аварийно-спасательных служб, задействованных в ликвидации чрезвычайных происшествий;

необходимость привлечения водителя и (или) пассажиров для оказания помощи другим участникам дорожного движения или сотрудникам полиции;

проведение на основании распорядительных актов руководителей территориальных органов МВД России на региональном (районном) уровне, руководителей подразделений Госавтоинспекции территориальных органов МВД России на региональном (районном) уровне мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий в целях охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защиты их прав и законных интересов, а также интересов общества и государства;

угроза безопасности дорожного движения, создаваемая неисправностью или неправильной установкой технических средств организации дорожного движения, нарушением правил производства ремонтных работ на дороге, стихийным бедствием, производственной (техногенной) аварией, пожаром и другими чрезвычайными обстоятельствами, утечкой опасных веществ;

проверка документов на право пользования и управления транспортным средством, документов на транспортное средство и перевозимый груз;

проверка документов, удостоверяющих личность водителя и пассажиров, если имеются данные, дающие основания подозревать их в совершении преступления или полагать, что они находятся в розыске, либо если имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об административном правонарушении, а равно если имеются основания для их задержания в случаях, предусмотренных федеральным законом.

Как мы видим, перечень оснований для остановки транспортного средства является исчерпывающим. Для проверки документов на право пользования и управления транспортным средством, документов на транспортное средство инспектор ГИБДД вправе требовать от водителя остановки транспортного средства. Проверка же наличия в автомобиле аптечки, огнетушителя и т.п. не является основанием для такого требования.

Действительно, согласно п. 7.7 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, в легковом автомобиле должны иметься медицинская аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки. Водитель обязан обеспечить автомобиль этими средствами (п. 2.3.1 ПДД), и в случае эксплуатации автомобиля в их отсутствие подлежит административной ответственности по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ. Однако в силу п. 84 Регламента основанием для предъявления требования об остановке водителем транспортного средства являются установленные визуально или зафиксированные с использованием технических средств признаки нарушений требований в области обеспечения безопасности дорожного движения. В то же время очевидно, что признаки нарушения п. 7.7 Перечня не могут быть выявлены извне.

Отметим, что в разделе 2 ПДД среди общих обязанностей водителей отсутствует обязанность предъявлять инспектору ГИБДД для проверки медицинскую аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки. Досмотр же транспортного средства, находящегося при физическом лице, является мерой обеспечения производства по делу об административном правонарушении. Соответственно, он может применяться лишь в установленных ст. 27.9 КоАП РФ целях (в целях обнаружения орудий совершения либо предметов административного правонарушения) и порядке (с составлением протокола, привлечением двух понятых либо с применением видеозаписи). Таким образом, предъявлять автомобиль для досмотра водитель обязан лишь при соблюдении инспектором ГИБДД всех процессуальных требований, что, конечно, не исключает добровольного предъявления водителем оборудования для проверки инспектором. В то же время обращаем внимание на имеющуюся судебную практику, признающую законными такие требования инспекторов ДПС и приравнивающую отказ водителя предоставить средства, указанные в п. 7.7 Перечня, к их отсутствию.

Общие требования к действиям инспекторов ГИБДД также закреплены Регламентом. Так, при исполнении своих полномочий сотрудники должны:

находиться в форменном обмундировании, иметь служебное удостоверение и нагрудный знак;

осуществлять действия по оформлению процессуальных документов по общему правилу на месте совершения (пресечения) административного правонарушения либо на месте остановки (задержания) транспортного средства (пешехода). При этом допускается их оформление в служебном помещении органа внутренних дел, стационарного поста органа внутренних дел, транспортном средстве органов внутренних дел (автомобиль, автобус, мотоцикл);

уведомить об использовании фото-, видео- и звукозаписывающей аппаратуры, в том числе установленного в патрульном автомобиле видеорегистратора, участников дорожного движения (лиц, присутствующих при осуществлении административных процедур);

при наличии возможности осуществлять административные процедуры в поле обзора систем видеонаблюдения, размещенных в патрульных транспортных средствах и на стационарных постах, либо носимых видеорегистраторов;

строить взаимоотношения с участниками дорожного движения на строгом соблюдении законности, четком исполнении своих обязанностей, сочетании решительности и принципиальности в предупреждении и пресечении правонарушений с внимательным и уважительным отношением к участникам дорожного движения;

в разговоре с участниками дорожного движения быть вежливым, тактичным, обращаться к ним на "Вы", проявлять спокойствие и выдержку, свои требования и замечания излагать в убедительной и понятной форме, исключая возможность ошибочного или двоякого их понимания;

при разговоре с участниками дорожного движения сотрудник должен воздерживаться от:

любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;

грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;

оскорбительных выражений или реплик;

действий, провоцирующих противоправное поведение;

при обращении к участнику дорожного движения представиться, назвав свою должность, звание и фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения. Во всех случаях применения мер, ограничивающих права и свободы участника дорожного движения, разъяснить ему причину и основание применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности участника дорожного движения;

обращаться к водителю транспортного средства по общему правилу со стороны места нахождения водителя;

давать разъяснения участнику дорожного движения сути совершенного им нарушения без нравоучений, убедительно и ясно со ссылкой на соответствующие требования Правил дорожного движения и других нормативных правовых актов;

при возникновении конфликтных ситуаций, претензий или по требованию участников дорожного движения разъяснить порядок обжалования своих действий; предоставить участнику дорожного движения возможность дать объяснение по поводу его действий, после чего дополнительно разъяснить суть правонарушения и осуществить производство по делу об административном правонарушении; при необходимости о конфликтной ситуации доложить в дежурное отделение (группу) подразделения ДПС (дежурную часть территориального органа МВД России на районном уровне) по месту прохождения службы для решения вопроса о выезде для разбирательства ответственных должностных лиц;

по требованию участника дорожного движения сообщить местонахождение и телефон дежурного отделения (группы) подразделения ДПС либо телефон дежурной части территориального органа МВД России на районном уровне, в котором он проходит службу;

с документами граждан при проверке обращаться аккуратно, не делать в них каких-либо отметок в непредусмотренных для этого местах. Если документ передается вместе с деньгами, ценными бумагами, какими-либо предметами, вернуть документ гражданину и предложить владельцу передать документ без денег, ценных бумаг и предметов.

Соответственно, водитель вправе требовать от инспектора ГИБДД выполнения всех этих обязанностей.

Что касается действий по остановке транспортного средства, инспектор ГИБДД дополнительно обязан:

без промедления подойти к водителю, представиться, кратко сообщить причину остановки, изложить требование о передаче необходимых для проверки или оформления правонарушения документов, при привлечении водителя или пассажира в качестве свидетеля либо понятого - разъяснить им права и обязанности;

при необходимости использования транспортного средства сообщить об этом водителю с указанием цели использования, маршрута движения;

при обнаружении достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, разъяснить лицу, какое правонарушение им допущено и в чем оно заключается, при этом выяснив, имеют ли место обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении.

При этом инспектор вправе предложить водителю:

выйти из транспортного средства в случаях, предусмотренных п. 93.1 Регламента;

переместить транспортное средство в иное указанное сотрудником место в случаях, предусмотренных п. 93.2 Регламента;

занять место в патрульном автомобиле либо пройти в служебное помещение, когда его участие необходимо для оформления процессуальных документов.

Отметим, что Регламент не запрещает инспектору ГИБДД забрать у водителя документы для проверки и удалиться с ними в патрульный автомобиль. Лишь отказ вернуть эти документы после проверки или необоснованная задержка проверочной процедуры являются нарушением.

Водителю в такой ситуации следует посоветовать оставаться спокойным и вежливым. Как уже было указано, гражданин вправе обратиться к инспектору ГИБДД за разъяснениями его действий (в том числе причины удержания документов). Возможно, при этом целесообразно фиксировать разговор с помощью технических средств. Можно обратить внимание инспектора ГИБДД на то, что в соответствии со ст. 12.35 КоАП РФ незаконное ограничение прав на управление транспортным средством и его эксплуатацию влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей. Кроме того, водителю следует помнить, что он вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке действия (решения), совершенные (принятые) инспекторами ГИБДД, в результате которых, по мнению заявителя, нарушены его права и свободы, созданы препятствия осуществлению заявителем прав и свобод, на заявителя незаконно возложена обязанность или он незаконно привлечен к ответственности, вышестоящим должностным лицам, а также прокурору.

Подготовлено по материалам системы ГАРАНТ.