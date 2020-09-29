«Ситуация очень нестандартная»: алтайский министр образования рассказал о ситуации в отрасли

Новости 20.10.2020 15:05 272

Сколько учебных заведений в Алтайском крае закрыто на карантин, почему это произошло и чем заняться детям на досрочно наступивших каникулах, рассказал глава регионального Минобрнауки Максим Костенко на прошедшей 20 октября (онлайн) пресс-конференции.

По словам министра, на вечер 19 октября (информация обновляется дважды в день) на досрочные каникулы ушли 12 школ – это около шести тысяч учеников. Ещё 13 школ закрыты на карантин. 10 из них – по ОРВИ, три – по ковиду (Кулундинская, Бурлинская и Брусенцевская), там количество подтверждённых случаев превысило установленный порог в 20%. Максим Костенко подчеркнул, что превышение этого эпидпорога не означает, что 1200 человек заболели коронавирусом, просто на карантин уходят сразу классами. Положительный же тест на коронавирус получили около 65 учеников и 67 учителей (из 21 тысячи по краю). Некоторые школы будут выходить из карантина уже на этой неделе.

Также на карантине оказались два дошкольных образовательных учреждения (один – по ковиду, второй – по ОРВИ) и училище олимпийского резерва. В подведомственных алтайскому Минобру средне-специальных учебных заведениях на карантин по ковиду ушло пять групп.

«Сейчас ситуация у нас с вами очень нестандартная и от этого, конечно, возникает много напряжения, потому что возникают новые вопросы, которых раньше не было и, соответственно, практика не сложилась. И здесь и учителя, и директора очень гибко будут подходить. Во всяком случае, мы очень просим наших коллег, чтобы они очень гибко подходили к каждой индивидуальной ситуации», – подчеркнул глава алтайского Минобрнауки.

Чем примечательны осенние каникулы-2020

Каникулы начнутся 24 октября и продлятся до 8 ноября включительно, то есть продлятся 16 дней, в то время как для прерывания эпидцепочки достаточно 14-ти. Для обеспечения досуга детей возобновляется проект «Умные каникулы», хорошо зарекомендовавший себя весной. По словам Максима Костенко, около трети учащихся охотно участвуют в онлайн-мероприятиях даже во время каникул. Также он добавил, что по данным опросов среднее время общения детей с родителями в РФ составляет всего 15 минут в неделю и порекомендовал тем родителям, у кого имеется такая возможность, взять отпуск, отгул или временно перейти на удалённую работу, чтобы провести каникулы с детьми.

Впрочем, на этот раз такая возможность есть мало у кого. Об этом свидетельствует загрузка детских садов, которая в Барнауле составляет около 60-65%, а в среднем по краю – 70-75% Министр отметил, что в отличие от весны, сейчас предприятия не закрываются, поэтому и детсады закрыть невозможно, поскольку в них нуждаются работающие родители. Многие из них изыскивают возможности не водить ребёнка в садик, но далеко не все. Максим Костенко сообщил, что даже весной в 16 муниципалитетах детсады работали почти со 100% загрузкой. В случае роста заболеваемости садики переходят на формат дежурных групп.

Как уйти на самоизоляцию без предписания Роспотребнадзора

Что касается ситуации, когда ребёнок заболел, но тестирование ему не проводилось и предписания Роспотребнадзора о самоизоляции нет, то министр пояснил, что можно написать заявление и временно забрать ребёнка на семейное образование, либо договориться с классным руководителем предавать ему домашнюю работу и.т.п.