Алтайский следком рассказал о нескольких громких делах в крае

Новости 20.10.2020 14:45 69

Алтайский следком рассказал о завершении предварительного расследования сразу по нескольким делам. Теперь в судах будут рассматриваться дела о превышении должностных полномочий, взятке, мошенничестве. А по двум делам приговоры уже вынесены.

Пять лет для главного инженера «Модеста»

Следком ведет дело по еще одному факту коррупции в «Модесте» Новости 15.05.2020 13:45

Бывший главный инженер акционерного общества «Модест» признан виновным в получении взяток в крупном размере и мошенничестве.

По данным следствия и суда, с 2014 по 2018 главный инженер предприятия получил взятки в размере более 645 тысяч рублей через посредников от директоров двух обществ с ограниченной ответственностью города Барнаула. Денежные средства предназначались для выбора именно этих Обществ в качестве поставщиков комплектующих к инженерному оборудованию «Модеста».

Кроме того, по данным следкома, он используя свое служебное положение и злоупотребляя доверием руководителя, заключил фиктивные договоры поставок Заводу товарно-материальных ценностей, тем самым похитив более 1 миллиона 100 тысяч рублей.

Вину признал, на его имущество был наложен арест в сумме более 540 тысяч рублей.

Осужден по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере), ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Наказание, назначенное судом - 5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года.

Наработал на 5 млн штрафа

Также суд признал виновным бывшего главного агронома ОАО «Индустриальный». Суд установил, что он получил взятку и смошенничал.

По данным следствия и суда, в период с 2015 по 2018 год главный агроном открытого акционерного общества «Индустриальный» получил взятки от представителей двух фирм в размере более 2 миллионов 300 тысяч рублей за принятие юридически значимых решений о выборе именно этих Обществ с ограниченной ответственностью в качестве основных поставщиков товарно - материальных ценностей для нужд организации и заключении с ним договоров. Денежные средства частями перечислялись на банковский счет должностного лица.

Кроме того, в период времени с 2017 по 2018 год, осужденный путем обмана и злоупотребления доверия, похитил имущество предприятия на общую сумму более 750 тысяч рублей.

В ходе следствия агроном вину в содеянном не признал. Но суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему деяниях и назначил наказание подсудимому в виде штрафа 5 миллионов рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций.

За гранью полномочий - вырубка леса

Бывший начальник Ларичихинского лесничества управления лесами Министерства природных ресурсов и экологии региона предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий

По данным следствия, он в 2017 и 2018 годы в нарушение законодательства в сфере лесоохраны, назначил и провел санитарные рубки лесных насаждений на территории лесничества. Ущерб оценен в 6 миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном не признал. Однако, следствием собраны достаточные доказательства и уголовное дело с утвержденным прокурором Тальменского района обвинительным заключением направлено в суд.

Взятка за работу

Дело бывшего начальника отдела капитального строительства БП Сибприбормаш, обвиняемого в получении взятки в значительном размере будет рассматриваться в суде. Он обвиняется в получении взятки.

По данным следствия, в 2017 году он получил через посредника от директора одного из Обществ с ограниченной ответственностью денежное вознаграждение в размере 95 тысяч рублей в качестве части причитающейся ему взятки в значительном размере в 100 тысяч рублей. Взамен он должен был подписать акты приемки законченного объекта строительства, в то время как работы по которым в установленные сроки были выполнены не в полном объеме. При этом подписание подписание актов входит в его служебные полномочия.

Обвиняемый вину признал.