Профессор АлтГПУ Ольга Труевцева вошла в состав научного Совета Музея Сибири и Дальнего Востока

Новости компаний 20.10.2020 13:50 54

Заведующий кафедрой историко-культурного наследия и туризма исторического факультета Алтайского государственного педагогического университета, доктор исторических наук, профессор Ольга Николаевна Труевцева вошла в состав научного Совета Музея Сибири и Дальнего Востока.

Деятельность в составе Совета будет направлена на продвижение науки, культуры и истории Сибири и Дальнего Востока. Совет активно продвигает достояние регионов. В частности, в рамках международного проекта «Сибирская аудитория» открыты и функционируют аудитории имени Василия Шукшина и Роберта Рождественского в Российском университете дружбы народов. В январе этого года в Русском центре Таллинского Института Пушкина состоялось открытие «Сибирской аудитории». В постоянно действующей экспозиции размещены материалы о российских поэтах и писателях, родившихся или творивших в Сибири - Василии Шукшине, Викторе Астафьеве, Валентине Распутине, Роберте Рождественском, Евгении Евтушенко, писателях-сказочниках Петре Ершове и Александре Волкове.

Членство профессора АлтГПУ в составе престижного научного совета предполагает участие в крупных международных конференциях, осуществление консультаций, чтение онлайн лекций для студентов российских вузов. Это позволит продвигать на широкую аудиторию результаты исследований научных школ нашего вуза в области истории, культуры Алтайского края и Сибири в целом.

В рамках деятельности в составе Совета Ольга Николаевна в минувшие выходные приняла участие в международной конференции «Сибирь и Дальний Восток – территория научного туризма». Конференция состоялась в рамках международного проекта «Сибирь и Дальний Восток – территория науки, культуры и туризма», который реализуется в г. Москве с 2017 годанаучно-просветительским центром «Музей Сибири и Дальнего Востока»

Профессор Труевцева выступила с докладом о деятельности комитета музеологии стран Азии и Тихоокеанского региона и его роли в музейном пространстве Сибири.