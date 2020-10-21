Снова в гору. В Алтайском крае за сутки коронавирусных стало больше на 190 человек

Новости 20.10.2020 12:35 119

По данным оперштаба, за минувшие сутки в крае еще 190 пациентам подтвердили наличие коронавирусной инфекции. Это жители Барнаула – 62, Бийска –21, Славгорода – 14, Заринска – 12, Рубцовска – 11, Новоалтайска и Первомайского района – 9, Калманского района – 8, Алейска и Кулундинского района – по 7 заболевших, Петропавловского и Усть-Калманского районов – по 5 заболевших, Благовещенского и Бурлинского районов – по 4 заболевших, Тальменского и Усть-Пристанского районов – по 3 заболевших, Хабарского и Алтайского районов – по 2 заболевших, Чарышского и Быстроистокского районов – по одному заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 16 783 человека, в инфекционный госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 1 865 человек. Амбулаторно лечатся 4 пациента. Кроме этого, 2 038 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 249 человек находятся там по другим обстоятельствам, 1 003 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание дома. 5 869 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

Количество тяжелобольных – 364, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 138.

За минувшие сутки умерло 7 пациентов, из них 4 откоронавируса. За весь период умерло 659 человек, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 311 человек; иные причины привели к смерти 344 человек; на экспертизе – 4 человека.

Всего на 20 октября развернуто 4655 коек, к кислороду имеют подключение 2385, с ИВЛ – 468. Свободных коек на сегодня - 503.

За весь период в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 591294 человек, за прошедшие сутки – 6224.