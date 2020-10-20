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Полгода не видел родных. С какими трудностями сталкиваются алтайские врачи в «красной» зоне (фото)

Новости
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Профессия врача сегодня, пожалуй, самая главная в стране. Те, кто работает в ковидных госпиталях, месяцами не видят свои семьи, живут вне дома, и очень много работают. Сюжет о них снял телеканал «Толк». 

Сейчас на каждого доктора барнаульской горбольницы №5 в среднем по восемь пациентов. Врач-стажер, анестезиолог-реаниматолог Александр Хикматов рассказал, что попал в «красную» зону в апреле 2020 года. Его вызвали на срочное дежурство, после которого он остался в больнице.

«У меня есть девушка, с которой мы живём, но сейчас она тоже работает в больнице. Видимся через шлагбаум, по телефону общаемся», - добавил он.

Александр Хикматов, как и врач анестезиолог-реаниматолог Олег Рудых (и много других медиков), живут в санатории для ковидных врачей.

«Конечно, хочется и в кино сходить, на фудкорте посидеть с друзьями. Да просто с ними повидаться. Но пока это физически не возможно», - говорит Рудых.

Медсестра Наталья Чудинова не может повидать не только друзей, но и пятилетнюю дочь. В больнице она работает уже 13 лет, а вот остаться на смене, длиной уже в полгода, пришлось впервые. Ребенок вроде бы нормально переживает разлуку, но все время спрашивает: когда ты домой придёшь? 

На самом деле, «когда» сейчас не знает никто. Вторая волна коронавируса дает слишком много тяжёлых пациентов. С каждым днём их всё больше и больше.

«Какой-то антирекорд был. За дневную смену, за шесть часов, у нас в реанимации погибло, только на нашем этаже, пять человек. Иногда бывает, что обнадёжишь случайно. Скажешь, что какой-то шанс есть, что пациент поправится. Но, к сожалению, этого не происходит», - добавляет Олег Рудых.

Не напрямую с пациентами, но очень рядом работает медицинский регистратор Кульзат Корнева. Она распределяет до 150 «передачек» для пациентов и отвечает на десятки звонков. Ее роль тоже чрезвычайно важна.

Только в пятой горбольнице каждый день используют по 420 комплектов защиты – это костюм, очки, бахилы, перчатки. Для сравнения: весной уходило всего 100 комплектов. В месяц здесь тратят 200 литров антисептика. На днях депутат Государственной Думы Александр Прокопьев предоставил в госпиталь 25 тысяч флаконов средства для санитарной обработки. Это две с 2,5 тысячи литров. Отсюда антисептик развезут по другим больницам края, где идет борьба с коронавирусом.

«Просто купаемся в них уже, - говорят врачи в ковидном госпитале про антисептики. - Снимаем с себя что-то – руки погружаем, вытаскиваем. И когда выходим из шлюза, руки обрабатываем спиртом. Приходим в душ, смываем с себя всё, приходим в «чистую зону».

Те, кто сталкиваются со смертью пациентов в ковидном госпитале, обращаются к жителям Барнаула  с просьбой соблюдать элементарные правила безопасности: носить маску в общественном месте, соблюдать дистанцию, тщательно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком.

«Люди не верят, потому что не видят этого всего, они с этим не сталкивались. А ты сморишь в окно и слышишь, как молодой человек плачет и кричит: «Дорогая, живи!». Или как маленький ребенок стоит на коленях и молится о спасении мамы», - говорит медсестра Наталья Чудинова.

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Учащимся требуется большие объемы антисептика

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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