Сенатор Белоусов поддержал реформу системы управления лесным хозяйством

Новости 20.10.2020 11:45 63

Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию провел расширенное заседание с участием заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко по подготовке правительственного часа о мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов рассказал, что тема правчаса выбрана не случайно.

На системные проблемы лесной отрасли указал Президент РФ Владимир Путин на недавнем совещании о развитии и декриминализации лесного комплекса, отметив, что «несмотря на общее развитие отрасли, укрепление лесопромышленных холдингов и появление новых современных производств, в большинстве регионов сохраняются прежние, к сожалению, сугубо архаичные, потребительские подходы к использованию лесных ресурсов».

Действительно, напоминает сенатор, с момента введения в действие Лесного кодекса РФ полномочия по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов, контролю и надзору за их использованием были переданы субъектам РФ, активное развитие получила система арендных отношений. В сравнении с 2006 годом площадь участков, переданных в аренду в целях заготовки древесины, увеличилась более чем в 1,5 раза и в 2019 году составила 173 млн гектаров, объемы заготовки древесины выросли более чем в 1,3 раза и по итогам 2019 года составили 219 млн кубометров.

Более года идет реализация федерального проекта "Сохранение лесов" в рамках национального проекта "Экология", однако лесные пожары и незаконные рубки по-прежнему остаются основными причинами гибели лесов. На фоне, мягко говоря, непростой ситуации в лесной отрасли Алтайский край входит в пятерку лучших в стране по ведению лесного хозяйства. Основное внимание уделяется увеличению площади лесов и повышению качества и эффективности мероприятий по лесовосстановлению, в том числе, через формирование запаса лесных семян. Вместе с тем, нельзя не отметить, что проблема вырубок в уникальных ленточных борах, не имеющих аналогов в мире, до сих пор сохраняется.

На эту проблему сенатор обратил внимание вице-премьера в своем выступлении, отметив, что эксплуатационная нагрузка на ленточные боры не уменьшилась, заготовка древесины ведётся в прежнем режиме и в прежних объёмах, несмотря на Приказ Минприроды России, которым с 2019 года ленточные боры отнесены к Алтае-Новосибирскому району лесостепей и ленточных боров - отдельной категории ценных лесов. Переданные в начале нулевых в долгосрочную аренду в целях заготовки древесины лесные массивы ленточных боров продолжают оставаться сырьевой базой для лесопромышленных компаний. В последние годы объём заготовки древесины только в ленточных борах достигает 1,2 – 1,3 млн кубометров в год, что сопоставимо с объёмами ежегодной заготовки древесины во всех лесах каждого из соседних регионов.

По словам сенатора, на практике возникла крайне противоречивая ситуация, когда правы все и никто одновременно. Отнесение ленточных боров ведомственным приказом к отдельной категории ценных лесов отнюдь не стало основанием для расторжения ранее заключенных договоров аренды. Вместе с тем, массовые выборочные рубки в наиболее доступных и одновременно наиболее уязвимых ленточных борах способны нанести колоссальный вред экосистеме региона. Расстроенные рубками, они не способны в полной мере выполнять свои средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные функции.