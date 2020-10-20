Президент барнаульской школы попросил алтайских политиков помочь отремонтировать аварийный спортзал

Новости 20.10.2020 11:20 69

Президент школьного самоуправления МБОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа №6» Алексей Линник просит помощи в ремонте спортзала, который уже 13 лет пребывает в аварийном состоянии. Он обратился к министру образования Алтайского края Максиму Костенко, председателю комитета АКЗС по социальной политике Татьяне Ильюченко, председателю комитета БГД по социальной политике Марине Понкрашевой и депутату Государственной Думы РФ от Барнаульского округа Даниилу Бессарабову.

По словам Алексея Линника, администрация школы многократно ходатайствовала перед городским комитетом по образованию о выделении денег на ремонт, однако чиновники в ответ сообщали, что денег нет. Ученикам приходится ходить на физкультуру в соседнюю школу - примерно за километр.

«При этом ежегодно выделяются деньги на ремонт спортивных залов школ города, которые и так находятся в удовлетворительном состоянии. Ремонтируют их, так сказать, для модернизации, а отремонтировать то, что действительно многие годы необходимо, видимо слишком сложно...», – отмечает Алексей Линник.

Школа является единственным в Алтайском крае образовательным учреждением, где основное общее и среднее (полное) образование могут получить граждане любого возраста (общеобразовательная школа с функцией вечерней). В связи с невозможностью решить проблему на уровне муниципалитета Алексей Линник попросил министра образования и науки Алтайского края Максима Костенко провести независимую оценку состояния помещения спортивного зала, по её итогам выделить необходимые денежные средства и осуществить ремонт в 2021 году.

"Политсибру" направил вопрос о вышеописанной ситуации к пресс-конференции Максима Костенко, которая должна пройти 20 октября.