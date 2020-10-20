Как в шелках. Алтайский край стал одним из наиболее закредитованных регионов страны

Новости 20.10.2020 10:40 50

Алтайский край вошёл в число наиболее закредитованных регионов России, заняв 74 место в соответствующем рейтинге, опубликованном «РИА Новости».

Средний уровень закредитованности – это отношение долга к годовой зарплате. В Алтайском крае в текущем году этот показатель составил 68,4%. За год средняя задолженность на одного человека выросла почти на 28 тысяч рублей и составила 207,3 тысячи.

Для сравнения: общероссийский показатель составляет 49,1% – почти в полтора раза меньше, чем в Алтайском крае. По регионам он варьируется в диапазоне от 10,3 до 86,2%. В целом, задолженность выросла абсолютно во всех субъектах РФ. Эксперты связывают это с понижением ставки ЦБ и льготной ипотекой. Что касается Сибирского федерального округа, то здесь ситуация выглядит следующим образом:

Красноярский край – 52,3% (24 место по РФ);

Томская область – 52,4% (25 место по РФ);

Кузбасс – 53,6% (28 место по РФ);

Республика Хакасия – 55,7% (36 место по РФ);

Омская область – 57,1 (43 место по РФ);

Иркутская область – 57,2% (46 место по РФ);

Республика Алтай – 60,3% (54 место по РФ);

Алтайский край – 68,4% (74 место по РФ);

Новосибирская область – 70,6% (79 место по РФ);

Республика Тыва – 76,2% (84 место по РФ).

В августе был установлен исторический рекорд по приросту задолженности россиян. Она увеличилась на 362 миллиарда рублей. При этом, средний прирост зарплаты за 10 лет составил всего +9,3%, а в апреле даже поставил антирекорд, став вторым худшим результатом за всю историю современной России (+2,7%). Хуже было лишь в ноябре 2015 года (+2,5%).

Ожидается, что в 2021 году темпы ипотечного кредитования останутся высокими, а розничное кредитование в целом по-прежнему будет опережать динамику зарплат. По оценкам РИА Новости, прирост кредитования физических лиц составит около 12-15%, а отношение задолженности и зарплаты по итогам года может увеличиться еще на 4-6%.