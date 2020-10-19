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В Алтайском крае разворачивают ковидные госпитали в немедицинских учреждениях

Новости
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В Алтайском крае  готовятся разворачивать ковидные госпитали на базе немедицинских учреждений.  Об этом шла речь на заседании оперштаба региона 19 октября. По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, в настоящее время в регионе уже развернуто более 4,3 тысячи коек для лечения пациентов с COVID-19. При этом они уже на 90% загружены. В течение недели планируется развернуть еще 970 коек. Однако, по-видимому этого недостаточно, поэтому ведомство уже готовит предложения по открытию новых ковидных госпиталей на базе немедицинских организаций Алтайского края.

Специалисты отмечают, что в Алтайском крае коронавирусная инфекция наслаивается на сезонное распространение гриппа, поэтому заболеваемость очень высока. В частности среди взрослого населения произошел трехкратный прирост заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  Губернатор края Виктор Томенко даже сравнил ситуацию с военной, сообщает официальный сайт региона.

 «Я бы сравнил обстановку сегодняшнего дня с обстановкой, по сути дела, военной. Что происходит? Постоянные атаки вируса, постоянное увеличение количества пострадавших, количества заболевших, тех, кому требуется помощь. И у нас на фронте этой борьбы, конечно, система здравоохранения, конечно, медицинские работники. Но чтобы там обстановка складывалась хорошо, надо, чтобы весь тыл, весь остальной край был также по максимуму мобилизован. Поэтому я всех вас прошу на это обратить самое пристальное внимание, этими проблемами руководствоваться, по сути дела, рассматривая любой вопрос текущей повестки», - подчеркнул Виктор Томенко.  

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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