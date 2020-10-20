После рейда Роспотребнадзора в ТЦ «Пионер» не осталось никаких нарушений

Новости 20.10.2020 9:50 54

Начало недели в Барнауле ознаменовалось рейдом Роспотребнадзора по ТЦ «Пионер». В ходе проверки соблюдения противоэпидемиологических мер ТЦ получил несколько замечаний, однако «Толк» пишет, что все они уже устранены.

Сотрудники надзорного органа проверили, контролируется ли температура сотрудников, ведётся ли соответствующий журнал. Кроме того, проверено соблюдение масочного режима, наличие антисептиков в торговых точках и местах общего пользования. Кроме того, инспекторы проконтролировали расстановку столов на фуд-корте и наличие разметки для соблюдения социальной дистанции возле прилавков.

В ходе рейда выяснилось, что в ТЦ нет рециркуляторов или бактерицидных облучателей, кое-где отсутствует разметка на полу, а в одной из точек на бутылке антисептика не оказалось маркировки. В Роспотребнадзоре сообщили, что выдадут нарушителям предписания на оперативное исправление, однако эта мера, судя по всему, оказалась излишней.

В ТЦ «Пионер» сообщили, что все недочёты уже исправлены. Для холлов закуплено четыре рециркулятора, в санузлах появились санитайзеры, а на фуд-корте сделана разметка для соблюдения посетителями социальной дистанции. Немаркированный антисептик арендатор заменил на соответствующий нормативам.