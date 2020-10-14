«Нет проблем вызвать врача». О чем еще не рассказали на традиционной пресс-конференции по коронавирусу в Алтайском крае

Новости 19.10.2020 18:30 158

Традиционная пресс-конференция преподнесла участникам массу сюрпризов. Главный эпидемиолог края Ирина Переладова рассказала о том, что проблем вызывать врача в крае нет, лекарства, которые выписываются в аптеках, есть, но быстро разбираются, задержки с похоронами погибших объясняются другими проблемами (не очередями к патологоанатомам).

Официальные цифры и реальные

Прежде всего, в нашем регионе нет данных об умерших от ковида, не обращавшихся ранее за медицинской помощью.

«Люди обращаются сразу, как только заболевают, они напуганы. Поэтому мы видим большую обращаемость в первичное звено, работают скорая и неотложная помощь, что связано с большим информационным потоком», - пояснила Переладова.

Журналисты попросили оценить реальную заболеваемость в регионе. Напомним, ранее о том, что реальная картина отличается от официальной, говорил и губернатор края Виктор Томенко. Жители региона регулярно рассказывают в социальных сетях о том, что их не направляют на тестирование по коронавирусу, так как нет формальных оснований. При этом обращают внимание на то, что клиническая картина, позволяющая предположить развитие коронавирусной инфекции, есть. Однако, Ирина Переладова пояснила, что за истину берутся только зарегистрированные цифры.

«Чтобы у какого-то человека подозревать носительство, мы должны иметь лабораторное подтверждение. На сегодняшний день большой перечень учреждений, которые занимаются выявлением коронавируса у любых людей, которые обращаются к ним. Нет такого понятия – клинического поставленного диагноза. При этом заболевании должен быть обязательно результат лабораторного исследования».

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При этом ситуацию с невыявленным коронавирусом она никак не прокомментировала, отметив только, что говорить о том, что необследованные люди могут быть носителями – заявление «из разряда паники». Она добавила, что такая категория людей у нас есть, она идет обследоваться за собственный счет, не пугаясь сумм, затраченных на тесты: «Причём, они получают отрицательные тесты и все равно пугаются, и идут в следующий раз»

При этом инфекционист отметила, что регион полностью соответствует официальной статистике по всей России.

«Если говорить относительно тенденций Алтайского края, ориентируясь на среднероссийский показатель, мы ровненько соответствуем тем же самым цифрам, которые зарегистрированы сегодня в Российской федерации… поэтому то, что сегодня происходит в РФ и Алтайском крае – звенья одной цепи. Плохо было бы, если бы у нас не было заболеваемости. Везде было, а у нас – нет. Это значит, мы не умеем выявлять. На сегодняшний день наши цифры соответствуют», - закончила обсуждение она.

Сколько медиков переболело в Алтайском крае ?

При этом на вопрос о количестве переболевших медиков Переладова вообще отказалась отвечать, аргументируя свою позицию конфиденциальностью информации.

Впрочем, во время пресс-конференции минздрав предоставил информацию о медработниках. Так, с начала пандемии, заболеваемость зарегистрирована в 129 медицинских организациях, в том числе, в 11 частной формы собственности у 1444 медицинских работников, заболевших COVID-19.

1093 человека (76 %) – закончили лечение, 351 человек (24 %) – продолжают лечение, в том числе 316 человек (90 %) – на амбулаторном лечении.

Нет проблем ни с врачами, ни с лекарствами

Сложности с обращениями к врачам, по мнению Переладовой, связаны со страхом людей, которые пытаются получить консультацию врача по каждому поводу.

«Никакой проблемы вызвать врача нет, есть дистанционная запись - нужно осваивать некоторые моменты, которые позволят работать в современных условиях. Есть также дистанционный центр консультирования, который имеет «горячую линию», которая работает 24 часа в сутки. Если мы не можем дозвониться до своего участкового врача, мы всегда сможем получить помощь там».

При этом она рассказала, что в скорую помощь звонят с вопросами не по профилю. Служба не консультирует, к примеру, вопросы взаимодействия с контактными лицами. Именно вал звонков, адресованных неверно, не позволяет дозвониться в скорую.

Кстати, лекарства в аптеках тоже имеются – просто, по словам Переладовой, их быстро разбирают. Часть из них – те, кто покупает антибиотики, чтобы «профилактировать воспаления легких».

«Это не витамины, а препараты серьезного действия, говорить о том, что их нет в сети, неправильно… Препараты есть, может, они достаточно быстро разбираются. Тот, кто пришел сразу после поставки (а они поставляются каждый день) успевают купить. Антибактериальные препараты назначаются медицинскими работниками [… ] Хорошо, что их нет в обычном доступе, так как, если бы каждый, кто сам себе их выписал, мог бы их купить … Неправильно говорить, что их нет. Правильно говорить, что есть определенный порядок их приобретения».

Кстати, замначальника регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина пояснила, что на уровне заболеваемости респираторными инфекциями сказывается не только истинная заболеваемость, но и то, что в разы увеличена обращаемость граждан.

«Если в предыдущие годы с аналогичной клиникой люди могли посещать рабочие места и отправлять детей в школы, то сегодня они обращаются к врачам и попадают в статистику», - пояснила она.

Кстати, по словам Переладовой, нет и проблем с «очередью в морги. Напомним, барнаульцыговорят о том, что не могут получить тела умерших родственников по нескольку дней.

«Если произошел смертельный случай, родственники стараются решить все вопросы назавтра. Наверное есть нюансы, которые не позволяют это сделать, есть также выходные дни, которые не позволяют подготовится к погребению. Говорить о том, что не получается (похоронить – прим.ред.) потому что запаздывают какие-то документы, не совсем правильно. Документы выдаются своевременно. И проблем никаких нет», - заявила она.

Все дело в масках

Похоже, все проблемы, о которых говорят жители края, объясняются только одним - неправильным ношением масок, о которых в очередной раз очень подробно рассказали спикеры. Они напомнили, что маски необходимо регулярно менять, носить, закрывая нос и рот. По-прежнему актуальной остается обработка поверхностей. По словам Калининой, масочный режим соблюдается, но неправильно – маску носят на подбородке. Но при этом есть и те, кто вовсе не хочет подчиняться этим рекомендациям.