Врачи инфекционного отделения бийской ЦГБ поставили алтайскому Минздраву ультиматум

Врачи инфекционного отделения бийской ЦГБ отказываются от ночных дежурств из-за отсутствия «ковидных» доплат. Об этом сообщает «Бийский рабочий».
Ещё весной – в марте – отделение отвели под провизорный (читай – ковидный) госпиталь. Разница лишь в том, что в провизорном госпитале федеральные доплаты медикам не положены. Возмущённые сотрудники направили письмо главе алтайского Минздрава Дмитрию Попову, в котором попросили включить два этажа отделения в соответствующий перечень, позволяющий получать эти доплаты.
В противном случае медики уже с середины этой недели пригрозили оказаться от дежурств по ночам, а также в выходные и праздничные дни. Стоит отметить, что основная часть заболевших, включая ковидных пациентов, поступает как раз в вечернее и ночное время.
Её подписали уже более 4,7 тысяч человек
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