Медийность барнаульского мэра в сентябре снизилась

Рейтинги 20.10.2020 9:05 53

Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк утратил две позиции в сентябрьском рейтинге первых лиц региональных центров Сибирского федерального округа, составленном «Медиалогией».

В настоящий момент барнаульский градоначальник занимает седьмую строку рейтинга. Что касается председателя городской думы Галины Буевич, то её позиции не изменились – она по-прежнему находится на 12 месте.

Первые места остались за главой Новосибирска Анатолием Локтем и мэром Иркутска Русланом Болотовым. На третье место поднялась мэр Омска Оксана Фадина, ранее располагавшаяся одной строкой ниже.