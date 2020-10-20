Медийность барнаульского мэра в сентябре снизилась

Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк утратил две позиции в сентябрьском рейтинге первых лиц региональных центров Сибирского федерального округа, составленном «Медиалогией».
В настоящий момент барнаульский градоначальник занимает седьмую строку рейтинга. Что касается председателя городской думы Галины Буевич, то её позиции не изменились – она по-прежнему находится на 12 месте.
Первые места остались за главой Новосибирска Анатолием Локтем и мэром Иркутска Русланом Болотовым. На третье место поднялась мэр Омска Оксана Фадина, ранее располагавшаяся одной строкой ниже.
Первое место традиционно сохраняет новосибирский градоначальник Анатолий Локоть