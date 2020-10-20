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Медийность барнаульского мэра в сентябре снизилась

Рейтинги
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Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк утратил две позиции в сентябрьском рейтинге первых лиц региональных центров Сибирского федерального округа, составленном «Медиалогией».

В настоящий момент барнаульский градоначальник занимает седьмую строку рейтинга. Что касается председателя городской думы Галины Буевич, то её позиции не изменились – она по-прежнему находится на 12 месте.

Буевич и Молодых стали самыми медийными депутатами БГД в сентябре

Первые места остались за главой Новосибирска Анатолием Локтем и мэром Иркутска Русланом Болотовым. На третье место поднялась мэр Омска Оксана Фадина, ранее располагавшаяся одной строкой ниже.

Стало известно, какое место в медиарейтинге сибирских мэров занял глава Барнаула

Стало известно, какое место в медиарейтинге сибирских мэров занял глава Барнаула

Рейтинги

Первое место традиционно сохраняет новосибирский градоначальник Анатолий Локоть

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаула и Алтайского края #графики #рейтинги
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