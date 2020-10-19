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Сварка по «Скайпу». Как алтайские студенты учатся во время пандемии

Новости
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Алтайские ВУЗы и колледжи переходят на дистанционное обучение. Но если теорию учебные заведения уже научились преподавать по «удаленке», то практические профессиональные навыки получить на расстоянии сложно. Поэтому приходится проводить некоторые занятия в обычном режиме с соблюдением всех правил безопасности.

«Система профтехобразования призвана давать профессию, и профессию получить по учебникам - то есть только теоретически невозможно. Потому что квалифицированный специалист должен, прежде всего, делать руками», - рассказала телеканалу «Толк» заместитель директора по учебно-воспитательной работе Алтайского архитектурно-строительного колледжа Наталья Денисова.

Фонд Александра Прокопьева передал атнисептические средства барнаульским волонтерам

Фонд Александра Прокопьева передал атнисептические средства барнаульским волонтерам

Новости

Дизайнеры колледжа на практике отрабатывают живопись, рисунок, историю дизайна. Сантехники и дорожники варят трубы. Полноценная практика нужна и студентам-строителям: будущим столярам, слесарям и сварщикам. Им приходится работать за станками и на специальном оборудовании. 

Студентам института культуры и искусств требуется не столько оборудование, сколько партнеры. Например, учащиеся отделения хореографии работают в прямом смысле в тесном взаимодействии. Но танцевать в маске нереально - ты просто задыхаешься.

Зато антисептики здесь еще с весны - лучшие друзья. Ими обрабатывают не только руки, но и станки, материалы, оборудование, ручки дверей и так далее.

На днях они получили большую партию антисептиков от фонда депутата Государственной Думы Александра Прокопьева.

«Я принял решение обеспечить антисептиком студентов и преподавателей высших и средних специальных учебных заведений Алтайского края. Учреждения Заринска, Косихинского, Троицкого, Залесовского, Тогульского, Целинного районов - 30 колледжей и вузов, куда планируем доставить в общей сложности более 60 тысяч флаконов. В первую очередь начали их развозить в Бийске и Барнауле», - написал Прокопьев в своем аккаунте в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как защитить себя и тех, кто рядом, от вируса? Сейчас этот вопрос снова выходит на первый план. Был удивлен, какая дискуссия развернулась под моим постом о необходимости ношения масок. Однозначно на стороне тех, кто их носит, и добавил бы еще вот что... Никто не хочет повторения локдауна - полной изоляции, нет желающих получать образование исключительно он-лайн. Самый доступный сегодня способ сохранить здоровье и работоспособность - это индивидуальная защита - маски, перчатки, антисептики. Специалисты считают, что это дает 30 процентов защиты от вируса. Поэтому сейчас, когда наблюдается резкий рост числа заражений коронавирусом, мной было принято решение обеспечить антисептиком студентов и преподавателей высших и средних специальных учебных заведений Алтайского края. Антисептики получат учебные учреждения Заринска, Косихинского, Троицкого, Залесовского, Тогульского, Целинного районов - 30 колледжей и вузов, куда планируем доставить в общей сложности более 60 тыс. флаконов. В первую очередь начали их развозить в Бийске и Барнауле. #АлтайскийКрай #Барнаул #Бийск #антисептики #мывместе

Публикация от Александр Прокопьев (@asprokopyev)

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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