Сварка по «Скайпу». Как алтайские студенты учатся во время пандемии

Алтайские ВУЗы и колледжи переходят на дистанционное обучение. Но если теорию учебные заведения уже научились преподавать по «удаленке», то практические профессиональные навыки получить на расстоянии сложно. Поэтому приходится проводить некоторые занятия в обычном режиме с соблюдением всех правил безопасности.
«Система профтехобразования призвана давать профессию, и профессию получить по учебникам - то есть только теоретически невозможно. Потому что квалифицированный специалист должен, прежде всего, делать руками», - рассказала телеканалу «Толк» заместитель директора по учебно-воспитательной работе Алтайского архитектурно-строительного колледжа Наталья Денисова.
Дизайнеры колледжа на практике отрабатывают живопись, рисунок, историю дизайна. Сантехники и дорожники варят трубы. Полноценная практика нужна и студентам-строителям: будущим столярам, слесарям и сварщикам. Им приходится работать за станками и на специальном оборудовании.
Студентам института культуры и искусств требуется не столько оборудование, сколько партнеры. Например, учащиеся отделения хореографии работают в прямом смысле в тесном взаимодействии. Но танцевать в маске нереально - ты просто задыхаешься.
Зато антисептики здесь еще с весны - лучшие друзья. Ими обрабатывают не только руки, но и станки, материалы, оборудование, ручки дверей и так далее.
На днях они получили большую партию антисептиков от фонда депутата Государственной Думы Александра Прокопьева.
«Я принял решение обеспечить антисептиком студентов и преподавателей высших и средних специальных учебных заведений Алтайского края. Учреждения Заринска, Косихинского, Троицкого, Залесовского, Тогульского, Целинного районов - 30 колледжей и вузов, куда планируем доставить в общей сложности более 60 тысяч флаконов. В первую очередь начали их развозить в Бийске и Барнауле», - написал Прокопьев в своем аккаунте в Instagram.
Как защитить себя и тех, кто рядом, от вируса? Сейчас этот вопрос снова выходит на первый план. Был удивлен, какая дискуссия развернулась под моим постом о необходимости ношения масок. Однозначно на стороне тех, кто их носит, и добавил бы еще вот что... Никто не хочет повторения локдауна - полной изоляции, нет желающих получать образование исключительно он-лайн. Самый доступный сегодня способ сохранить здоровье и работоспособность - это индивидуальная защита - маски, перчатки, антисептики. Специалисты считают, что это дает 30 процентов защиты от вируса. Поэтому сейчас, когда наблюдается резкий рост числа заражений коронавирусом, мной было принято решение обеспечить антисептиком студентов и преподавателей высших и средних специальных учебных заведений Алтайского края. Антисептики получат учебные учреждения Заринска, Косихинского, Троицкого, Залесовского, Тогульского, Целинного районов - 30 колледжей и вузов, куда планируем доставить в общей сложности более 60 тыс. флаконов. В первую очередь начали их развозить в Бийске и Барнауле. #АлтайскийКрай #Барнаул #Бийск #антисептики #мывместе