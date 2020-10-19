Сварка по «Скайпу». Как алтайские студенты учатся во время пандемии

Новости 19.10.2020 16:48 54

Алтайские ВУЗы и колледжи переходят на дистанционное обучение. Но если теорию учебные заведения уже научились преподавать по «удаленке», то практические профессиональные навыки получить на расстоянии сложно. Поэтому приходится проводить некоторые занятия в обычном режиме с соблюдением всех правил безопасности.

«Система профтехобразования призвана давать профессию, и профессию получить по учебникам - то есть только теоретически невозможно. Потому что квалифицированный специалист должен, прежде всего, делать руками», - рассказала телеканалу «Толк» заместитель директора по учебно-воспитательной работе Алтайского архитектурно-строительного колледжа Наталья Денисова.

Фонд Александра Прокопьева передал атнисептические средства барнаульским волонтерам Новости 02.04.2020 16:44

Дизайнеры колледжа на практике отрабатывают живопись, рисунок, историю дизайна. Сантехники и дорожники варят трубы. Полноценная практика нужна и студентам-строителям: будущим столярам, слесарям и сварщикам. Им приходится работать за станками и на специальном оборудовании.

Студентам института культуры и искусств требуется не столько оборудование, сколько партнеры. Например, учащиеся отделения хореографии работают в прямом смысле в тесном взаимодействии. Но танцевать в маске нереально - ты просто задыхаешься.

Зато антисептики здесь еще с весны - лучшие друзья. Ими обрабатывают не только руки, но и станки, материалы, оборудование, ручки дверей и так далее.

На днях они получили большую партию антисептиков от фонда депутата Государственной Думы Александра Прокопьева.