10 преподавателей АлтГПУ стали федеральными экспертами в сфере дополнительного профессионального образования.

В сентябре возобновил активную работу федеральный портал цифровой среды дополнительного профессионального образования (ДПО). Портал позволит объединить образовательные возможности участников системы ДПО, унифицировать подходы к разработке и экспертизе программ ДПО, проводить экспертизу программ и размещать их в Федеральном реестре образовательных программ дополнительного профессионального образования, координировать деятельность образовательных организаций ДПО, проводить обучение региональных операторов и федеральных экспертов.
С 12 по 16 октября десять преподавателей Алтайского государственного педагогического университета прошли обучение по программе подготовки федеральных экспертов в сфере дополнительного профессионального образования. Право проведения экспертизы образовательных программ ДПО получили М.В. Сурнина (психология, образование обучающихся с ОВЗ и инвалидностью), М.В. Афонина (математика и информатика), Е.А. Худенко (русский язык и литература), В.А. Скопа (история, обществознание, право), О.И. Давыдова (методическая экспертиза), Т.А. Бочарова (история, обществознание, право), О.В. Борисенко (математика и информатика), Е.В. Баева (методическая экспертиза), Е.В. Шамарина (методическая экспертиза), В.Ю. Краева (русский язык и литература). Эксперты получили соответствующие сертификаты, дающие им право на проведение экспертизы программ ДПО.