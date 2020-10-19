10 преподавателей АлтГПУ стали федеральными экспертами в сфере дополнительного профессионального образования.

Новости компаний 19.10.2020 17:50 71

В сентябре возобновил активную работу федеральный портал цифровой среды дополнительного профессионального образования (ДПО). Портал позволит объединить образовательные возможности участников системы ДПО, унифицировать подходы к разработке и экспертизе программ ДПО, проводить экспертизу программ и размещать их в Федеральном реестре образовательных программ дополнительного профессионального образования, координировать деятельность образовательных организаций ДПО, проводить обучение региональных операторов и федеральных экспертов.

С 12 по 16 октября десять преподавателей Алтайского государственного педагогического университета прошли обучение по программе подготовки федеральных экспертов в сфере дополнительного профессионального образования. Право проведения экспертизы образовательных программ ДПО получили М.В. Сурнина (психология, образование обучающихся с ОВЗ и инвалидностью), М.В. Афонина (математика и информатика), Е.А. Худенко (русский язык и литература), В.А. Скопа (история, обществознание, право), О.И. Давыдова (методическая экспертиза), Т.А. Бочарова (история, обществознание, право), О.В. Борисенко (математика и информатика), Е.В. Баева (методическая экспертиза), Е.В. Шамарина (методическая экспертиза), В.Ю. Краева (русский язык и литература). Эксперты получили соответствующие сертификаты, дающие им право на проведение экспертизы программ ДПО.

Ранее обучение по программе регионального оператора прошла Е.Т. Куруц, начальник отдела дополнительных профессиональных программ института дополнительного образования АлтГПУ. Она будет координировать работу федеральных экспертов на портале, отслеживать сроки проведения экспертизы.