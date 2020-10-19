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Бийский градоначальник вылечился от коронавируса

Новости
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Мэр Бийска Александр Студеникин выздоровел от коронавируса и приступил к работе, передаёт «Бийский рабочий». Это произошло ещё в конце минувшей недели.

5 октября источник «Политсибру» сообщил, что глава бийской администрации получил положительный тест на коронавирус, в связи с чем перешёл на дистанционный режим работы. Александр Студеникин лечился амбулаторно менее двух недель. Выздоровление подтвердилось отрицательными результатами тестов на COVID-19.

В настоящее время плановые совещания с руководителями структурных подразделений и предприятий жизнеобеспечения по-прежнему проходят в онлайн-режиме. Также мэр каждый день посещает различные объекты, контролируя ведущиеся на них работы.

Глава Бийска Студеникин заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию

Глава Бийска Студеникин заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию

Новости

У чиновника положительный тест на COVID-19

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Автор: Политсиб.ру

Фото: biysk22.ru

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