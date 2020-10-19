Алтай вошёл в десятку регионов, наиболее активно борющихся с коронавирусом

Новости 19.10.2020 15:45 57

Республика Алтай вошла в Топ-10 регионов России по интенсивности борьбы с распространением коронавирусной инфекции, передаёт «Агентство политических и экономических коммуникаций». И новость эта отражает, скорее, плохое состояние дел, чем свидетельствует об улучшении ситуации.

Специалисты агентства отмечают, что мэрия Горно-Алтайска призвала местных предпринимателей временно приостановить свою деятельность в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. При этом сама администрация закрылась на карантин до 26 октября. Бизнесменам, в том числе владельцам непродовольственных магазинов, ночных клубов, кинотеатров, детских развлекательных центров, салонов красоты, парикмахерских, бань, саун, СПА-салонов и так далее, «настоятельно рекомендовано» прекратить работу с 12 по 16 октября. Заведениям общепита предложено закрываться уже в 22:00 часа.

Эти ограничения в республике вынуждены были ввести, поскольку ситуация сложилась «крайне напряжённая». Об этом в пятницу 16 октября заявил Глава республики Олег Хорохордин. По итогам заседания местного оперштаба, в этот же день было принято решение о проведении рейдов по соблюдению масочного режима, а сам глава региона обратился к жителям по телевидению.

«В нашем регионе, как и по всей стране, наблюдается стремительный рост заболеваемости. Накануне был установлен новый антирекорд – 148 заболевших за сутки. Мы остаемся регионом с одним из самых низких показателей летальности среди пациентов с коронавирусной инфекцией, но, к сожалению, и этот показатель у нас растет – только за минувшие сутки мы потеряли троих человек. Мы видим, что инфекция распространяется стремительно, от нее не застрахован никто. При этом эпицентр сместился в густонаселенные территории – Горно-Алтайск и Майминский район», – рассказал Олег Хорохордин.

По его словам, система здравоохранения Республики Алтай сегодня испытывает колоссальную нагрузку и правительство мобилизует все доступные ресурсы, но в данной ситуации необходима помощь каждого – в первую очередь, заботой о своем здоровье и строгим соблюдением профилактических мер.

Напомним, что ещё в мае полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло выразил опасение, что система здравоохранения Республики Алтай «при массовом выявлении больных коронавирусом просто не справится и придется принимать какие-то экстренные меры».