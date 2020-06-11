Петиция за отставку главы алтайского Минздрава набирает обороты

Петицию за отставку министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова подписали уже более 4,7 тысяч человек.
Сфера здравоохранения в регионе в настоящий момент испытывает большие сложности. Жители жалуются на многочасовые очереди в поликлиниках, невозможность попасть на приём или пройти тест на коронавирус. «Скорая помощь» подолгу не едет на вызовы, поскольку их количество зашкаливает. Сам Дмитрий Попов говорил, что система здравоохранения Алтайского края испытывает троекратную перегрузку и на ожидание пандемии рассчитана не была. Между тем, заболеваемость коронавирусом в регионе не прекращает нарастать. Ежедневно сообщается о новых смертях, а суточный прирост заразившихся составляет почти 200 человек.
По поводу того, кого считать виноватым в сложившейся ситуации, мнения высказываются разные. Например, алтайский Роспотребнадзор постоянно сетовал на несоблюдение жителями мсочного режима и самоизоляции, а некоторые врачи полагают, что нагрузка выросла по банальной причине – люди обращаются в поликлиники и «скорую» при любых признаках ОРВИ. Однако многие жители края считают, что виноват непосредственно глава Минздрава.
Главу Минздрава обвиняют в уничтожении медицины
не была рассчитана? Попов в какой-то параллельной вселенной живет что ли? Все вторую волну ждали, а он не рассчитывал. Хотя должен был рассчитывать! И готовить и больницы, и аптеки, и поликлиники! Нашумевшая 14 поликлиника не вчера ж стала нашумевшей! Может пораньше надо было начать шевелиться? Люди без тестов, без докторов, без скорой, диагностический полупустой, всех на рентген отправляют.. Роспотреб тоже насмешил - в итоге, люди и виноваты. Да люди есть люди, они как ходили большая половина без масок, так и будут ходить, пока петух не клюнет. Контроль должен быть! Контроль! Приняли постановление о масочном режиме, контролируйте соблюдение! А то только в новостях результаты рейдов - нарушителей не выявлено. Наверно, в личном авто все в масках и нарушений нет? А в автобусах как ездили, так и ездят. Анархия какая-то кругом,все только на бумаге.