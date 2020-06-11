Петиция за отставку главы алтайского Минздрава набирает обороты

Новости 19.10.2020 15:00 107

Петицию за отставку министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова подписали уже более 4,7 тысяч человек.

Сфера здравоохранения в регионе в настоящий момент испытывает большие сложности. Жители жалуются на многочасовые очереди в поликлиниках, невозможность попасть на приём или пройти тест на коронавирус. «Скорая помощь» подолгу не едет на вызовы, поскольку их количество зашкаливает. Сам Дмитрий Попов говорил, что система здравоохранения Алтайского края испытывает троекратную перегрузку и на ожидание пандемии рассчитана не была. Между тем, заболеваемость коронавирусом в регионе не прекращает нарастать. Ежедневно сообщается о новых смертях, а суточный прирост заразившихся составляет почти 200 человек.

По поводу того, кого считать виноватым в сложившейся ситуации, мнения высказываются разные. Например, алтайский Роспотребнадзор постоянно сетовал на несоблюдение жителями мсочного режима и самоизоляции, а некоторые врачи полагают, что нагрузка выросла по банальной причине – люди обращаются в поликлиники и «скорую» при любых признаках ОРВИ. Однако многие жители края считают, что виноват непосредственно глава Минздрава.

Петиция за его отставку опубликована 10 июня.