Депутат Госдумы, курирующая Алтай, предложила ввести отпуска для родителей на время на COVID-каникул

Новости 19.10.2020 12:51 46

Депутат Госдумы от ЛДПР Елена Строкова внесла в Государственную Думу законопроект, который позволит одному из родителей учеников до 14 лет уходить в вынужденный оплачиваемый отдых из-за продленных каникул, сообщает пресс-служба партии.

«Если в столице многие родители могут перейти на удалённый режим работы, то в субъектах, в том же Алтайском крае сделать это будет намного сложнее: проблемы с интернетом, отсутствие производственной возможности. Далеко не на всех предприятиях сотрудники могут перейти на «удалёнку», поскольку не все профессии позволяют сделать это. А на то, чтобы находиться дома с ребёнком, теряя заработок, согласятся далеко не все. Многие будут вынуждены оставлять его одного», - пояснила Строкова.

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Она считает, что лучшим решением проблемы станет дополнительный оплачиваемый отпуск на время внеочередных каникул.

Депутат добавила, что ранее направляла предложение об оплате отпуска из средств соцстраха заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой.

Напомним, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко продлил школьные каникулы на неделю и пройдут они с 23 октября по 8 ноября. Но при этом каждая школа может принять решение о досрочном уходе на осенние каникулы.