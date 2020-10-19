«Молодой, современно мыслящий». Глава малой партии хочет стать бизнес-омбудсменом в Алтайском крае

Новости 19.10.2020 12:14 54

Руководитель реготделения «Партии малого бизнеса России» (ПМБР) Сергей Калиниченко намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост уполномоченного по правам предпринимателей в Алтайском крае. Об этом он сообщил «Политсибру».

«В пятницу вечером я направил предложение о своей кандидатуре губернатору региона, действующему омбудсмену, а также бизнес-сообществам. Уверен, что я полностью подхожу. Но при этом я не стал бы выдвигаться, если бы объединения предпринимателей согласовали кандидата, предложенного главой региона. Этого не произошло, налицо конфликт интересов», - сказал Калиниченко.

Спорная кандидатура. Алтайский бизнес снова выступил против назначения Осипова омбудсменом Аналитика 14.10.2020 16:58

По его словам, он обладает достаточными знаниями для такой работы.

«Я являюсь молодым, современно мыслящим предпринимателем, имею большой опыт в бизнесе, знаю все их проблемы, особенно в период пандемии. Разбираюсь в основных принципах властных полномочий, имею высшее юридическое образование и опыт государственной службы», - уточнил он.

38-летний Сергей Калиниченко возглавляет региональное отделение ПМБР с 2018 года. Говорит, что ради поста уполномоченного готов отказаться от руководства партией, но при этом останется ее сторонником.

Калиниченко - совладелец ООО «Группа компаний «Партнер» (производство электромонтажных работ). Также является индивидуальным предпринимателем, занимается проектированием и монтажом инженерных систем. В прошлом - основатель первого в крае агентства медиации.

Напомним, пока еще действующий уполномоченный 68-летний Павел Нестеров объявил о своем уходе 1 сентября. Он должен был отработать до конца октября. Но правительство попросило еще задержаться минимум на месяц. Кандидатура депутата краевого парламента (глава правового комитета, член «Единой России») Андрей Осипова не устроила крупные предпринимательские объединения. Даже несмотря на то, что предложил его губернатор Виктор Томенко.

Кстати, бизнес тоже предложил несколько кандидатов:

Сергей Лямин, депутат АКЗС, бизнесмен, председатель реготделения Ассоциации молодых предпринимателей России,

Алексей Кривенко, депутат АКЗС, предприниматель,

Антон Литвиненко, лидер реготделения «Партии Роста», директор ЗАО «Алтайстройдеталь»,

Евгений Дешевых, начальник управления края по развитию туризма,

Александр Евстигнеев, начальник управления края по развитию предпринимательства,

Антон Слободчиков, глава Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства.