Руководитель реготделения «Партии малого бизнеса России» (ПМБР) Сергей Калиниченко намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост уполномоченного по правам предпринимателей в Алтайском крае. Об этом он сообщил «Политсибру».
«В пятницу вечером я направил предложение о своей кандидатуре губернатору региона, действующему омбудсмену, а также бизнес-сообществам. Уверен, что я полностью подхожу. Но при этом я не стал бы выдвигаться, если бы объединения предпринимателей согласовали кандидата, предложенного главой региона. Этого не произошло, налицо конфликт интересов», - сказал Калиниченко.
По его словам, он обладает достаточными знаниями для такой работы.
«Я являюсь молодым, современно мыслящим предпринимателем, имею большой опыт в бизнесе, знаю все их проблемы, особенно в период пандемии. Разбираюсь в основных принципах властных полномочий, имею высшее юридическое образование и опыт государственной службы», - уточнил он.
38-летний Сергей Калиниченко возглавляет региональное отделение ПМБР с 2018 года. Говорит, что ради поста уполномоченного готов отказаться от руководства партией, но при этом останется ее сторонником.
Калиниченко - совладелец ООО «Группа компаний «Партнер» (производство электромонтажных работ). Также является индивидуальным предпринимателем, занимается проектированием и монтажом инженерных систем. В прошлом - основатель первого в крае агентства медиации.
Напомним, пока еще действующий уполномоченный 68-летний Павел Нестеров объявил о своем уходе 1 сентября. Он должен был отработать до конца октября. Но правительство попросило еще задержаться минимум на месяц. Кандидатура депутата краевого парламента (глава правового комитета, член «Единой России») Андрей Осипова не устроила крупные предпринимательские объединения. Даже несмотря на то, что предложил его губернатор Виктор Томенко.
Кстати, бизнес тоже предложил несколько кандидатов:
Павел Нестеров должен был покинуть пост в конце октября. Задержится как минимум на месяц
Да оставили бы уже Пал Аркадича до конца срока и не плодили бы скандал, с выходом на федеральный уровень! Там еще с Титовым согласовывать.