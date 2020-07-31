Маньяк появился? В Бийске разыскивают человека, напавшего на двух женщин

Новости 19.10.2020 10:55 112

Бийские полицейские разыскивают гражданина по подозрению в нападении на двух женщин. В соцсетях преступника уже окрестили маньяком.

«Сотрудники полиции проводят активные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание гражданина, который подозревается в совершении тяжких преступлений, в результате чего среди пострадавших оказались две жительницы города Бийска, одна из которых скончалась», - сообщает пресс-служба регионального Главка МВД.

Пользователи соцсетей активно обсуждают это происшествие. По неофициальной информации, вторая женщина находится в тяжелом состоянии.

«В Бийске ищут маньяка. Ходит людей ножом убивает. Известно, что он одет в камуфляж (орфография и пунктуация сохранены)», - написал один из читателей группы «Incident22».