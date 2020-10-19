Маски, очереди, скорые. Как Барнаул переживает вторую волну коронавируса (фото)

Жители Барнаула в Алтайском крае жалуются на невозможность попасть на прием к врачу, в больницу и дождаться скорую. Наш фотокорреспондент Олег Укладов, посмотрел в каком режиме работают медицинские учреждения и как соблюдают рекомендации сами жители краевого центра. скорая привозит пациентов в Диагностический центр до глубокой ночи.
На улицах Барнаула появилось гораздо большее людей в масках, чем весной. Тем не менее, маски чаще всего носят на подбородке.
Как в Барнауле соблюдают масочный режим (ФОТО)
Господи больные люди кто надевает тряпки свято в них верит, и исполняет приступные приказы прямо нарушающие их права!