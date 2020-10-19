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Маски, очереди, скорые. Как Барнаул переживает вторую волну коронавируса (фото)

Новости
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Жители Барнаула  в Алтайском крае жалуются на  невозможность попасть на прием к врачу, в больницу и дождаться скорую.  Наш фотокорреспондент Олег Укладов, посмотрел в каком режиме работают медицинские учреждения и как соблюдают рекомендации сами жители краевого центра.  скорая привозит пациентов в Диагностический центр до глубокой ночи.

 На улицах Барнаула появилось гораздо большее  людей в масках, чем весной. Тем не менее, маски чаще всего носят на подбородке.

Носят, но не все. Как в Барнауле соблюдают масочный режим (ФОТО)

Носят, но не все. Как в Барнауле соблюдают масочный режим (ФОТО)

Новости

Как в Барнауле соблюдают масочный режим (ФОТО)

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (3)

1000

Руслан

Господи больные люди кто надевает тряпки свято в них верит, и исполняет приступные приказы прямо нарушающие их права!

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гость
Руслан, да идите вы со своими правами в.. поликлинику! Бесстрашные! Хотя, это не бесстрашие, это банальная безответственность и неуважение к другим людям!
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Леся
гость, Как настойчиво скрывают у нас бардак во власти и разваленную медицину под масками и перчатками. Отсутствие лекарств в городе! Нет грамотных, без оглядки на ..... ответственных решений главы и его команды. Скорую помощь ждем сутками! Врачи 65+ сидят на больничных почти полгода, их нет,а ставки и места заняты. Тестов не хватает или специально не делают. Контактных никто не отслеживает. Ковидники дома вообще никому не нужны. Терапевту ранее лечившему до положительного теста ты не нужен, а другому специальному звони, если дозвонишься, они на звонки отвечают до 12.00 и все. Результат теста ждем неделю. За полгода никто из ОЧЕНЬ умных людей не проанализировал это и не принял решение в предверии НАСТОЯЩЕЙ волны эпидемии. Все границы открыты при этом. Все летают, ездят, привозят... А виновато во всем отсутствие маски! Прямо как в том анекдоте: отравились печенюшкой! Не против ношения масок, даже,за! Знакомые добросовестно носили маски, соблюдали все меры и заболели...
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