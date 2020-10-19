Поможет ли алтайским сиротам получить жильё новый указ губернатора?

Новости 19.10.2020 10:15 44

Рабочая группа по решению проблемы обеспечения жильём детей-сирот в Алтайском крае создана указом главы региона Виктора Томенко от 15 октября.

«Основной задачей рабочей группы является выработка предложений, направленных на своевременное исполнение (сокращение сроков исполнения) Учреждением решений судов о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, а также решение иных проблем, связанных с обеспечением их жильём», – гласит текст документа.

Работу группы организует краевой Минстрой, собираться она должна не реже одного раза в год, а принятые решения носят рекомендательный характер. Заседание группы считается правомочным, если на нём присутствовали не менее половины её членов.

В очереди на жильё в Алтайском крае стоит свыше пяти тысяч сирот, которым уже исполнилось более 18 лет.

Напомним, 14 октября глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин заявил, что Алтайский край вошёл в число самых проблемных регионов по обеспечению детей-сирот жильём и затребовал от местного подразделения доклад с детальным анализом ситуации. На следующий же день – 15 октября – алтайский следком сообщил о возбуждении уголовного дела по факту халатности чиновников местного Минстроя при обеспечении детей-сирот жильём. А 16 октября выяснилось, что не всё гладко и в предоставленных всё-таки сиротам квартирах. Так, следственными органами организована проверка сообщений СМИ о коммунальных проблемах дома в Камне-на-Оби, в котором живут сироты.

В алтайском Минстрое отметили, что в текущем году деньги на покупку жилья сиротам поступили слишком поздно, поэтому есть вероятность, что провести закупочные аукционы до конца года не получится.