Поможет ли алтайским сиротам получить жильё новый указ губернатора?

Рабочая группа по решению проблемы обеспечения жильём детей-сирот в Алтайском крае создана указом главы региона Виктора Томенко от 15 октября.
«Основной задачей рабочей группы является выработка предложений, направленных на своевременное исполнение (сокращение сроков исполнения) Учреждением решений судов о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, а также решение иных проблем, связанных с обеспечением их жильём», – гласит текст документа.
Работу группы организует краевой Минстрой, собираться она должна не реже одного раза в год, а принятые решения носят рекомендательный характер. Заседание группы считается правомочным, если на нём присутствовали не менее половины её членов.
Напомним, 14 октября глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин заявил, что Алтайский край вошёл в число самых проблемных регионов по обеспечению детей-сирот жильём и затребовал от местного подразделения доклад с детальным анализом ситуации. На следующий же день – 15 октября – алтайский следком сообщил о возбуждении уголовного дела по факту халатности чиновников местного Минстроя при обеспечении детей-сирот жильём. А 16 октября выяснилось, что не всё гладко и в предоставленных всё-таки сиротам квартирах. Так, следственными органами организована проверка сообщений СМИ о коммунальных проблемах дома в Камне-на-Оби, в котором живут сироты.
В алтайском Минстрое отметили, что в текущем году деньги на покупку жилья сиротам поступили слишком поздно, поэтому есть вероятность, что провести закупочные аукционы до конца года не получится.
Пресс-служба алтайского правительства распространила комментарий местного Минстроя, ответственного за покупку жилья детям-сиротам