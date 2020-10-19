Политическая хроника недели: назначение бизнес-омбудсмена откладывается, Томенко проверили на скорость, а в ЛДПР назрел конфликт

Новости 19.10.2020 9:15 71

Прошлая неделя была богата на события. Во-первых, глава региона отреагировал на многочисленные жалобы барнаульцев и проехался по поликлиникам города, во-вторых, Томенко заявил о создании в крае нового ведомства. Также вышло интересное исследование о «скорости» ответов губернаторов на запросы. А в истории с назначением бизнес-омбудсмена появились новые подробности. Об этих и других событиях подробнее в хронике «Политсибру».

Глава региона объехал барнаульские поликлиники

Губернатор Виктор Томенко 14 октября провел рейд по самым проблемным поликлиникам Барнаула, где из-за роста больных ОРВИ и коронавирусом скапливаются огромные очереди.

Сначала глава региона посетил городскую поликлинику № 14 в Индустриальном районе, а также 9-ю и 1-ю поликлиники города.

Томенко прошелся по медучреждениям и побеседовал с врачами и пациентами. Больше всего жалоб от жителей поступало на 14-ю поликлинику, однако к приезду губернатора очередей там не оказалось. Позже в соцсетях жители говорили, что больных пускали через другой вход, а после отъезда губернатора возле регистратуры вновь выстроилась огромная очередь.

В итоге в соцсетях запустили флешмоб с хештегом #томенкопосмотри, в котором жители намерены показать, как выглядят поликлиники Алтайского края Виктору Томенко хотя бы на фото.

Сам губернатор позже сказал, что 14-я поликлиника его просто потрясла.

В крае появится новое ведомство

В Алтайском крае появится новое ведомство, призванное повысить эффективность взаимодействия органов власти разного уровня с гражданами. Указ о создании и функционировании Центра управления регионом (ЦУР) 14 октября подписал губернатор Виктор Томенко. Подобные структуры сейчас создаются во всех регионах России, планируется, что в Алтайском крае он начнет работать в ноябре.

Созданием Центра управления регионом и обеспечением его функционирования займется управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края, которым руководит Евгений Нечепуренко. По данным СМИ, впоследствии он может занять пост руководителя новой структуры.

В Алтайском крае Центр управления займется мониторингом и обработкой всех видов обращений, которые поступают от россиян или иностранцев, а также юрлиц в адрес органов исполнительной власти региона и местного самоуправления. ЦУР будет отслеживать электронные площадки для подачи обращений, соцсети, мессенджеры, комментарии и другие способы массовой коммуникации, чтобы выявлять жалобы и просьбы и оперативно предоставлять ответ. На основе анализа этих сведений власти будут выстраивать стратегию развития края.

Томенко проверили на скорость

Сибирских губернаторов оценили по скорости ответов на обращения граждан – главе Алтайского края потребовалось на это в пять раз больше дней, чем лидеру рейтинга.

Авторы работы направили губернаторам запросы о господдержке в условиях пандемии коронавируса через персональные сайты или официальные сайты администраций и оценили скорость и полноту их ответов.

По результатам исследования, которые публикует «Коммерсант», губернатор Алтайского края Виктор Томенко отвечал на обращение 26 дней, почти месяц потребовался для ответа главе Кузбасса Сергею Цивилеву.

Быстрее всех – за пять дней – ответ направил глава Хакасии Валентин Коновалов.

Назначение бизнес-омбудсмена откладывается

На прошлой неделе появились новые подробности конфликта из-за кандидатуры уполномоченного по правам предпринимателей.

12 октября в правительство поступило очередное письмо от бизнеса, на этот раз только от алтайской «Деловой России». В нем говорится, что предложенная кандидатура Андрея Осипова спорная и что на эту должность нужен более молодой человек, который пользуется уважением в среде и знает основные властные полномочия. В крае, говорится в письме, такие есть, нужно просто внимательнее изучить кадровый резерв.

Чуть позже стало известно, что нынешний бизнес-омбудсмен Павел Нестеров, объявивший об отставке, пробудет на посту минимум месяц. Он пояснил, что предложение еще поработать поступило от краевого правительства. И связано это с тем, что пока не согласована кандидатура нового омбудсмена. Кроме того, в период второй волны пандемии коронавируса ограничены встречи с представителями бизнеса, и провести все необходимые согласительные процедуры пока не получается. Подробнее здесь.

Алтайские садоводы остались без партии

Алтайское отделение Российской партии садоводов прекратило свою работу. Решение о ликвидации политической организаций и всех региональных отделений принял в конце сентября Верховный суд РФ, рассказал «Политсибру» председатель регсовета, председатель «Союза садоводов России» в Алтайском крае Алексей Марков.

Партия на протяжении семи лет ни разу не участвовала в выборах и не выдвигала своих кандидатов, поэтому и лишилась регистрации.

В Алтайском крае региональное отделение также появилось в 2013 году, в 2016 его возглавил Алексей Марков.

По данным «Коммерсанта», до конца года в стране могут быть ликвидированы еще три партии: «Родная партия», «Народ против коррупции» и «Национальный курс», отделение которой также есть в Алтайском крае.

В ЛДПР назрел конфликт

Член ЛДПР Иван Брусенко судится с руководством алтайского регионального отделения партии. Он уверен, что в июле этого года лидер местных «жириновцев» Максим Крайн провел две региональные конференции, проигнорировав мнение подавляющего большинства алтайских партийцев. Первопричиной ситуации стала массовая ликвидация местных отделений, из-за которой либерал-демократы лишились организационной структуры. Сам Крайн заявил ИА «Банкфакс», что его действия были легитимны, а судебные иски, по его мнению, объясняются желанием отдельных активистов указать, что он «лишний» в политической жизни региона. Подробнее о конфликте здесь.

Найдену удалось смягчить приговор

Бывший глава Каменского района Федор Найден в кассации обжаловал обвинительный приговор по уголовному делу о воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Соответствующая запись появилась на сайте Восьмого кассационного суда общей юрисдикции в Кемерово, однако подробности пока не известны.

Сын бывшего чиновника, депутат АКЗС Алексей Найден уточнил «Банкфаксу», что вердикт удалось смягчить как в части штрафа, так и в части ограничений на замещение Найденым-старшим должностей во властных органах. Сейчас семья ждет документов суда.

Новикову нашли замену

С 19 октября обязанности главы Октябрьского района Барнаула будет исполнять Андрей Овсянников. В пресс-центре мэрии уточнили, что Овсянников займет пост на время отсутствия последнего.

Напомним, нынешний глава района Вячеслав Новиков должен отбыть 10 суток ареста за управление транспортным средством без прав. Но пока он находится на больничном и пишет жалобы в различные инстанции.

Ранее сообщалось, что скандальному главе нашли замену - кресло могут отдать главе Троицкого района Алтайского края Андрею Овсянникову.

Лидер алтайских «жириновцев» ушел на больничный

Координатор алтайского регионального отделения ЛДПР Максим Крайн находится на самоизоляции, у него подтвердился диагноз COVID-19.

Максим Крайн рассказал «Банкфаксу», что коронавирус у него подтвердили только 8 октября, хотя изолировался он еще в начале месяца, когда заметил у себя симптоматику ковида. По его словам, дело идет к выздоровлению – сейчас ему уже значительно легче.