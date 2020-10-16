Более 325 тяжелобольных пациентов находится в ковидных госпиталях Алтайского края

Новости 18.10.2020 13:50 323

По данным оперштаба, в Алтайском крае за сутки коронавирус подтвердили еще у 185 пациентов. Прирост дали следующие территории: Барнаул – 61, Бийск –19, Благовещенский район – 10, Кулундинский район – 9, Алейск – 8, Новоалтайск – 7, Белокуриха, Заринск, Славгород – по 6 заболевших, Рубцовск, Завьяловский, Калманский, Солтонский, Тальменский, Топчихинский районы – по 4 заболевших, Камень-на-Оби, Бурлинский, Змеиногорский, Смоленский, Советский, Шипуновский, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Алейский, Алтайский районы – по 2 заболевших, Баевский, Косихинский, Рубцовский, Табунский районы – по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 16 408 человек. В инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 783 человека. На амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают 4 пациента. Кроме этого, 1 878 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 221 человек находятся там по другим обстоятельствам, 967 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

4927 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

На 18 октября в ковидных госпиталях края развернуто 4346 коек, подключены к кислороду 2300, с ИВЛ – 466. Свободно - 464.

Из 16408 заболевших у 5147 больных подтверждена внебольничная пневмония, у 5687 - ОРВИ, в 5574 случаях – бессимптомное течение. Количество тяжелобольных пациентов на сегодня - 325, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 128.

За сутки умерло 7 человек, из них 4 – от COVID-19. За весь период умерло 645 человек, из них от коронавирусной инфекции – 302 человека; иные причины привели к смерти 339 человек; на экспертизе – 4 человека.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 580 496 человек, за прошедшие сутки – 5 115.