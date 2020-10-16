Плюс 184 и еще 13 смертей. Коронавирусная пандемия в Алтайском крае набирает обороты

Новости 17.10.2020 14:12 535

По данным оперштаба, в Алтайском крае зарегистрировано 184 случая заболевания коронавирусом в сутки. Прирост дали следующие территории: Барнаул – 54, Бийск –27, Ключевской район – 12, Родинский и Локтевский районы – по 11 заболевших, Волчихинский и Михайловский районы – по 8 заболевших, Мамонтовский и Ребрихинский районы – по 7 заболевших, Славгород – 6, Рубцовск и Целинный район – по 5 заболевших, Угловский район – 4, Змеиногорский, Солтонский, Третьяковский и Шипуновский районы – по 2 заболевших, Краснощековский и Поспелихинский районы – по 1 заболевшему.

Общее число инфицированных по официальным данным составляет 16 223 человека. На 17 октября на лечении в госпиталях находятся 1 747 человек, амбулаторно - 4 пациента. Кроме этого, 1 742 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, также находятся на лечении в ковидных госпиталях, еще 219 человек находятся там по другим обстоятельствам, а 954 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, долечиваются дома. Также 4660 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

Тяжелобольных пациентов на сегодняшний день - 317, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 118.

Всего В Алтайском крае развернуто для пациентов с ковидом 4346 коек, из них к кислороду подключено 2300, 466 оборудованы ИВЛ. 638 коек свободны.

За сутки зафиксирована смерть 13 человек, из них непосредственно от COVID-19 – 9. Таким образом, за весь период умерло 638 человек. От коронавирусной инфекции - 298 человек, иные причины привели к смерти 336 человек; на экспертизе – 4 человека.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 575 381 человек, за прошедшие сутки – 6 241.