Один губернатор потерял коня, а другой – доказал, что не дебил. Что ещё случилось в Сибири с 10 по 16 октября?

Новости 16.10.2020 18:30 464

Неделя с 10 по 16 октября в Сибири выдалась, как обычно, насыщенной. Аресты, отставки, полицейские, убивающие трансгендеров, воротилы сибирского бизнеса, финансирующие коммунистов, и приключения местных губернаторов. Обо всём этом и многом другом читайте в еженедельной сводке «Политсибру».

Алтайский край

Большой резонанс в регионе вызвал объезд поликлиник Барнаула губернатором Виктором Томенко. Пользователи соцсетей удивились отсутствию очередей на фото и заподозрили, что их попросту разогнали перед приездом главы региона. В пресс-службе правительства возразили, что очередь уменьшилась без вмешательства извне.

Республика Алтай

Из Телецкого озера был поднят теплоход, весом 30 тонн, затонувший 27 лет назад. После подъёма выяснилось, что плавучести судно не утратило, течей не имеет и даже стёкла иллюминаторов остались целы. Теплоход отбуксировали к селу Артыбаш. Неделей ранее в районе села Чемал Роскосмос организовывал работы по вывозу упавших сюда четырёх баков-окислителей ракеты-носителя «Протон», весом две тонны каждый.

Республика Тыва

Глава Тывы Шолбан Кара-оол посетовал на потерю любимого коня по имени Цезарь. «Сегодня я отпустил на небо мои сожаления и мысли о нем», – написал глава региона и добавил, что этот год для него был сложным. Напомним, в этом году Шолбан-Кара-оол дважды переболел коронавирусом.

Республика Хакасия

Абаканский городской суд завершил рассмотрение иска главы региона Валентина Коновалова к пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву. В декабре 2018 года, в эфире на радио «Комсомольская правда» тот прямым текстом назвал Коновалова дебилом. В ответ губернатор Хакасии подал на Леонтьева в суд иск о защите чести и достоинства, и выиграл дело.

Иркутская область

На больничный ушла глава областного Минздрава Наталья Ледяева. Это произошло после ареста её сына, подозреваемого в махинациях с поставками медицинского оборудования посредством госзакупок.

Также местный следком направил в суд уголовное дело в отношении координатора штаба Навального в Иркутске. Его обвиняют в нападении на 47-летнюю активистку «Национально-освободительного движения» (НОД), которой координатор травмировал локтевой сустав. Нападавшему грозит до трёх лет лишения свободы.

Новосибирская область

«Тайга-инфо» проанализировала финансовый отчёт КПРФ за 2019 год и обнаружила, что наиболее крупными спонсорами партии (не считая федерального бюджета) стали сибирские бизнесмены.

Кроме того, область отметилась задержанием 20-летнего полицейского (теперь уже – бывшего), подозреваемого в убийстве трансгендера. По данным следствия, сотрудник ППС задушил 24-летнего знакомого трансгендера у себя дома и спрятал тело. На допросе задержанный свою вину признал.

Томская область

На Change.org. появилась петиция с требованием отставки губернатора области Сергея Жвачкина. Автором указан представитель движения «Защитим томскую тайгу» Денис Литвинов. Глава региона обвиняется в упадке экономики, науки и образования, а также ЖКХ. Кроме того, автор заявляет, что Жвачкин «делает из Томской области ядерную помойку».

Омская область

Здесь уходит в отставку первый замглавы регионального Минприроды Александр Матненко. Сообщается, что ему предложили должность на Сахалине. Автор сообщения отмечает, что Матненко был открытым и популярным чиновником.

Красноярский край

Сотрудники ФСБ и полиции задержали 21 члена ОПГ, развернувших сеть подпольных казино, действовавших в Красноярском крае и на Кузбассе. Сообщается, что только в Красноярске обыскано четыре заведения. Изъяты 259 игровых аппаратов, шесть покерных столов, две рулетки, банковские карты, телефоны, ноутбуки, документация.

Также в крае была выявлена незаконная добыча золота. По данным правоохранителей, ООО АС «Прииск Дражный» нелегально добыло 81 кг золота на сумму 346 млн рублей.

Кузбасс

Что касается Кемеровской области, то здесь коронавирусом заразился как минимум один вице-губернатор – Ольга Турбаба, курирующая внутреннюю политику региона. Ещё один замглавы региона – Алексей Цигельник – находится в карантине. В его ведении находятся вопросы социальной сферы. Ранее сообщалось о заражении ковидом вице-губернатора и министра финансов Кузбасса Игоря Малахова. В настоящее время он работает удалённо. С коронавирусом госпитализирована также глава местного Минобра Софья Балакирева.