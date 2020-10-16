С ветерком. В Барнауле после двухлетней реконструкции открывают дорогу в «промышленной» части Попова

Новости 16.10.2020 16:39 513

Почти два года ремонта, периодический запрет движения из-за укладки асфальта и трамвайных путей - автомобилисты Барнаула дождались запуска одной из самых перегруженных дорог города. В 6 утра в субботу, 17 октября, будет полностью открыто движение по шести полосам реконструированного участка улицы Попова от улицы Власихинская до Трактовой. Накануне открытия объект лично проверили губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава города Вячеслав Франк, руководители профильных министерств и ведомств.

Большой объем работы

Этот участок протяженностью 3,1 километра был построен по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». До реконструкции здесь было всего по одной полосе в каждую сторону - пробки собирались внушительные. Даже вне часа пик движение всегда было плотным. Теперь пропускная способность выросла в три раза: в том и в другом направлении по три полноценных полосы, каждая шириной в 3,5 метра.

Здесь был проделан большой объем сложной работы - территория с высокой интенсивностью движения транспорта и большим числом подземных коммуникаций.

«Мы построили новую ливневую канализацию длиной более 2,5 км с ливнеприемными колодцами. Установили 14 км бордюрного камня, 8 км поребрика, несколько пешеходных переходов, остановки общественного транспорта», - рассказал руководитель подрядной организации ООО ПСК «Индустрия» Валерий Багдасарян.

Также подрядчик переустроил сети тепло- и водоснабжения, водоотведения, электрические сети, установил освещение. Чтобы сделать новое дорожное полотно пришло переустраивать всю трамвайную сеть (некоторые рельсы и шпалы заменили на новые, вместо устаревшего верхнего электрического строения пути теперь медные кабели).

И самое главное - более 67 000 квадратов качественного асфальта. С одной стороны его просто обновили, а с другой проложили впервые.

На участке появилось три новых светофора: на пересечениях улиц Попова- Трактовая и Попова-Власихинская, а также в районе здания номер 242 по Попова.

И финальная часть проекта - благоустройство. Вдоль дороги высадили 224 молодых берез, 39 кустов сирени и 35 тысяч квадратных метров газона.

«Мы рады доставить жителям города удовольствие двигаться по широким улицам с ветерком», - добавил Валерий Багдасарян.

Гарантия на работы - пять лет.

Кстати, в обозримом будущем власти планируют реконструировать перекресток Попова-Трактовая. Возможно, здесь появится кольцо. Но это будет уже совсем другой проект.

Важный участок дороги

Вячеслав Франк рассказал, что на участке от Власихинской до Трактовой находится 102 предприятия. В основном - промышленные, торговые.

А еще улица является магистралью общегородского значения - здесь на работу и с работы едут жители пригородных поселков.

«Мы создали возможность комфортного соединения города и Власихи, Новосиликатного, Октярьского и Лесного, где живет более 45 тысяч человек, а также часть Павловского района, который входит в Барнаульскую агломерацию», - уточнил глава города.

Виктор Томенко оценил работы и дал согласие на открытие дороги.

«Раз все готово, все документы можно подписывать и запускаться, то откладывать не надо», - сказал губернатор.

Серьезные вложения

На столь масштабную реконструкцию потратили 569 млн рублей. Для бюджета города - сумма очень внушительная, тем более, что это не единственный участок, который требует реконструкции. Ремонт Попова обсуждали давно, но выполнить его удалось только благодаря нацпроекту и поддержке губернатора.

В 2020 году на ремонт и строительство дорог в краевой столице было направлено 1,2 млрд рублей. Из них 836 млн из федерального бюджета, 157 млн выделил краевой бюджет, еще 223 млн - городской.

На эти средства проведен ремонт (где-то его еще только завершают) на 42 дорогах. Кроме того, была построена дорога на улице Сиреневая от Взлетной до Балтийской. Началась реконструкция моста на улице Мамонтова в селе Власиха, рассчитанная на два года. И приступают к проектным работам на проезде Северный-Власихинский от Попова до Энергетиков.

В рамках проекта модернизировали четыре светофора ( ул.50 лет СССР - ул.Георгиева, ул.Балтийская - ул.Лазурная, пр-кт Красноармейский - ул.Ползунова, пр-кт Калинина - ул.Ткацкая) и установили два новых (ул.Никитина - ул.Максима Горького, пр-кт Строителей - ул.Деповская ).

Общая протяженность ремонта, строительства и реконструкции в 2020 году составляет 43,1 км.

«К концу дорожно-строительного сезона нормативность автомобильных дорог, включенных в нацпроект, достигнет должна 71,4%. Это даже выше планового показателя», - сказал Вячеслав Франк.

Всего за четыре года участия в проекте на 157 участков дорог города ушло 4 млрд рублей.

Несмотря на серьезный объем софинанирования (это обязательное условие), власти города каждый год находят в бюджете средства на местную программу ремонта поселковых дорог. И если годом ранее выделили 30 млн рублей, то в этом - 67 млн.

В ближайшие два года в Барнауле:завершат реконструкцию моста через Власиху,достроят участок проезда Северного Власихинского (от Попова до Энергетиков),реконструируют мост через Барнаулку по Челюскинцев,отремонтируют 19 улиц (ул.Северо-Западная, Змеиногорский, Павловский тракты и другие).



А в 2022-2023 годах проведут масштабное и дорогое (более 1 млрд рублей) расширение с четырех до шести полос одного из "бутылочных горлышек" города - путепровод через железнодорожные пути по проспекту Ленина ("Новый мост").