Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» передали ковидному госпиталю аппарат для гемодиализа

Новости компаний 16.10.2020 15:45 368

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) и благотворительный фонд «Милосердие» передали медицинское оборудование городской больнице №5 города Барнаула, переоборудованной в краевой ковидный госпиталь.

Предприятие приобрело аппарат для гемодиализа "Искусственная почка" Dialog+ стоимостью более 1,4 млн. рублей. Он жизненно необходим пациентам для экстракорпорального очищения крови при хронической почечной недостаточности.

«Медицинский персонал пятой городской больницы сегодня находится в самом центре борьбы с COVID-19, ежедневно спасает жизни и поддерживает здоровье пациентов со всего региона, - отмечает Александр Уманец, член президиума фонда «Милосердие», директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса. – Социальный партнер НЛМК оказывает всестороннюю помощь во всех регионах присутствия, в том числе и в Алтайском крае. Мы стремимся приобретать наиболее востребованные медикаменты, оборудование, средства защиты. Важно всеми силами поддержать медицину в сдерживании распространения коронавируса COVID-19».

Ранее Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» также поддержали медиков ковидного госпиталя - закупили для городской больницы №5 Барнаула 100 флаконов медицинского препарата «Актемра» и 10 специальных кроватей с электроприводом для взрослых пациентов. Краевой клинической больнице передали два аппарата искусственной вентиляции легких стоимостью 5,3 млн рублей. Также оказали помощь медицинскому персоналу Центральной городской больницы Заринска в приобретении более 120 тысяч защитных медицинских масок, противоэпидемических костюмов и комбинезонов, латексных перчаток, защитных экранов для лица.