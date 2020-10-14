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Отставка откладывается. Нестеров останется бизнес-омбудсменом до разрешения политического конфликта

Новости
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Уполномоченный по правам предпринимателей в Алтайском крае Павел Нестеров пока не уходит в отставку. Он минимум на месяц остается на посту, который хотел покинуть досрочно и по собственному желанию. Об этом он сам сообщил «Политсибру».

«Я буду продолжать работать до принятия решения о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного. Скорее всего, это произойдет на ноябрьской сессии АКЗС», - сказал Нестеров.

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Он пояснил, что предложение еще поработать поступило от краевого правительства. И связано это с тем, что пока не согласована кандидатура нового омбудсмена. Кроме того, в период второй волны пандемии коронавируса ограничены встречи с представителями бизнеса, и провести все необходимые согласительные процедуры пока не получается.

Как ранее сообщал «Политсибру», Павел Нестеров объявил губернатору об уходе 1 сентября. Предполагалось, что он будет работать еще два месяца. В конце октября должна была состояться сессия краевого парламента, где депутатам предстояло утвердить нового уполномоченного.

Правительство предложило на этот пост депутата АКЗС Андрея Осипова (в прошлом бизнесмен). Однако руководители нескольких бизнес-сообществ выступили против него. Они заявили, что у Осипова нет достаточного опыта для этой работы. И даже предложили несколько своих возможных претендентов.

Сейчас по закону кандидата предлагает губернатор, но ему нужно согласие бизнеса. Кстати, до 2018 года право выбора было за предпринимателями и тогда такой сложной ситуации с согласованием не было.

Глава региона Виктор Томенко пока никаких публичных заявлений на этот счет не делал.

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Автор: Александра Черданцева

Фото: kapitalist.tv

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

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Константин Емешин

Зачем придумывать какие-то "СОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ" ибо это подковерные аппаратные интриги. Надо публично выдвигать кандидатуры, обсуждать публично и голосовать депутатам. Если они боятся, то пусть проведут тайное голосование.

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