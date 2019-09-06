Бывший Каменский глава Федор Найден добился смягчения приговора

Новости 16.10.2020 14:55 541

Кассационный суд смягчил приговор бывшему главе Каменского района Алтайского края Федору Найдену. Об этом сообщил "Банкфакс" со ссылкой на сына осужденного, депутата АКЗС Алексея Найдена.

Ранее вынесенный приговор удалось смягчить как в части штрафа, так и в части ограничений на замещение Найденым-старшим должностей во властных органах. Однако пока документов на руках у семьи нет, их только ожидают.

Напомним, Найден обжаловал приговор по уголовному делу о воспрепятствовании предпринимательской деятельности. По версии правоохранителей, Федор Найден, используя служебное положение, через третьих лиц потребовал от руководства нескольких детсадов Камня-на-Оби прекратить закупки хлеба у одного из местных предпринимателей. После чего якобы распорядился, чтобы хлеб закупали у КФХ, которое возглавляет его родственница. Обвинение Найдену предъявили по ч. 1 ст.169 УК РФ — воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

Слушание дела в кассационном суде прошло 15 октября.