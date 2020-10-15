181 заражение и 8 смертей – в Алтайском крае продолжает расти заболеваемость коронавирусом

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрирован 181 случай заражения COVID-19, умерло восемь пациентов, пятеро из них - от коронавируса. Выздоровело 167 человек. Об этом сообщает региональный Оперштаб.
На 16 октября в ковидных госпиталях пребывают 1 625 человек с подтверждённым коронавирусом и 1 811 – с вирусной пневмонией, похожей на COVID-19. Ещё 197 человек находятся там по иным обстоятельствам. В условиях стационара на дому от коронавируса лечатся четверо, от похожей на него пневмонии – 890 пациентов (долечиваются). 3659 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. Количество тяжелобольных составляет уже 297 человек, 117 из них находятся на искусственной вентиляции лёгких.
Всего на сегодня развернуто 4 133 койка, кислородом оснащены 2 137, ИВЛ – 445. Таким образом, свободных коек остаётся 500.
В ряде случаев требуется срочная госпитализация