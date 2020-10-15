181 заражение и 8 смертей – в Алтайском крае продолжает расти заболеваемость коронавирусом

Новости 16.10.2020 12:35 461

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрирован 181 случай заражения COVID-19, умерло восемь пациентов, пятеро из них - от коронавируса. Выздоровело 167 человек. Об этом сообщает региональный Оперштаб.

На 16 октября в ковидных госпиталях пребывают 1 625 человек с подтверждённым коронавирусом и 1 811 – с вирусной пневмонией, похожей на COVID-19. Ещё 197 человек находятся там по иным обстоятельствам. В условиях стационара на дому от коронавируса лечатся четверо, от похожей на него пневмонии – 890 пациентов (долечиваются). 3659 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. Количество тяжелобольных составляет уже 297 человек, 117 из них находятся на искусственной вентиляции лёгких.

Всего на сегодня развернуто 4 133 койка, кислородом оснащены 2 137, ИВЛ – 445. Таким образом, свободных коек остаётся 500.

Из 16 039 заболевших: 5 065 внебольничных пневмоний, 5400 ОРВИ, в 5574 случаях – бессимптомное течение.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 16 039 человек, в том числе, 1 192 ребенка, выздоровело – 13 785 человек. За весь период умерло 625 взрослых и ни одного ребёнка. Официальной причиной смерти коронавирус стал у 289 человек, остальные 332 смертельных случая попали в категорию "от иных причин". Ещё четыре случая проходят экспертизу. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано более полумиллиона человек, за прошедшие сутки – 6,2 тысячи.