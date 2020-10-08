Садоводы в Алтайском крае остались без собственной партии

Новости 16.10.2020 13:44 382

Алтайское отделение Российской партии садоводов прекратило свою работу. Решение о ликвидации политической организаций и всех региональных отделений принял в конце сентября Верховный суд РФ, рассказал «Политсибру» председатель регсовета, председатель «Союза садоводов России» в Алтайском крае Алексей Марков.

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Решение о ликвидации партии было вынесено 29 сентября. Оно вступит в силу через месяц, если центральное руководство или кто-то из региональных отделений не станет его обжаловать. По словам Маркова, о таких намерениях он не слышал.

По закону «О политических партиях» организация подлежит ликвидации, если в течение семи лет подряд не участвовала в выборах. Чтобы избежать этого, ее кандидаты должны быть выдвинуты и зарегистрированы на выборах хотя бы одного из уровней:

президента,

Госдумы,

губернаторов как минимум в 10% регионов,

не менее чем в 20% региональных парламентов,

на муниципальных выборах более чем в половине субъектов.

«Садоводы» с момента основания были в стороне от предвыборных гонок.

«Основная причина ликвидации - слабая активность. Конечно, мы добросовестно выполняли все поручения из Москвы, участвовали в политической жизни, как могли, но этого было мало», - прокомментировал Марков.

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Он также добавил, что партия всегда была очень дружелюбна и никому не мешала.

Всего в отделении состояло чуть более 40 «садоводов». По словам собеседница, они «были близки с «Единой Россией», часто выступали наблюдателями на выборах.

«Мы не намерены оставлять политическую деятельность, будет продолжать работу. Может, примкнем к какой-то другой партии, пока не знаю», - сказал Марков.

Российская партия садоводов существует с 2013 года. С момента основания ее возглавляет экс-депутат Госдумы Игорь Касьянов. Партия позиционировала себя как защитница дачников и садоводов, планировала изменить государственные приоритеты в сторону продвижения концепции «малоэтажного строительства», собиралась добиться бесплатного предоставления семьям земельных участков.

В Алтайском крае региональное отделение также появилось в 2013 году, в 2016 его возглавил Алексей Марков.

По данным «Коммерсанта», до конца года в стране могут быть ликвидированы еще три партии: «Родная партия», «Народ против коррупции» и «Национальный курс», отделение которой также есть в Алтайском крае.