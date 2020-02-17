В каком состоянии промышленность Алтайского края оказалась к октябрю 2020 года

Новости 16.10.2020 12:15 399

Индекс промышленного производства в Алтайском крае за девять месяцев текущего года снизился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это следует из данных, опубликованных Алтайкрайстатом.

Добыча полезных ископаемых, при этом, выросла на 13,9%. Локомотивом роста здесь стала добыча известняка, увеличившаяся почти вдвое – в 1,9 раза. На 16% выросла также добыча песка.

Что касается обрабатывающих производств, то в целом по данной категории падение составило 0,9%. На треть просело производство прочих транспортных средств и оборудования (-32,1%), а также – мебели (-30,7%), на 21% упало производство лекарств. Примерно по 10% потеряли такие категории, как одежда, металлические изделия, ремонт машин и оборудования, а также энергетика.

При этом, некоторые отрасли демонстрировали рост. Так, например, на 73% выросло производство кожи и изделий из неё, на 22,1% – полиграфия, на 15% – производство бумаги. На 4-8% подросло производство кокса, резиновых и пластмассовых изделий, металлургия, ликвидация загрязнений, а также производство пищевых продуктов и напитков.

Что касается продовольственной сферы, то драйвером её роста (+6,8%) стало производство мясных консервов и сахара. Выпуск и того, и другого увеличился в 1,5 раза. Сильнее всего просела отрасль переработки рыбы и морепродуктов – падение здесь составило 18%.