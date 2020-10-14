Жители Алтайского края оформили на 4% меньше «кредиток», чем в прошлом сентябре

Новости 16.10.2020 11:50 283

Количество выданных жителям Алтайского края в сентябре кредитных карт составило 11,3 тысячи штук. Это – столько же, сколько было в августе, но на 4% меньше, чем в сентябре 2019 года, сообщает Объединённое кредитное бюро (ОКБ).

В целом по России выдача «кредиток» в третьем квартале 2020 года существенно упала, сократившись на 23% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. С начала 2020 года падение выдач карт составило 30%, за месяц – 2%. По сравнению с предыдущим сентябрём, в сентябре 2020 года кредитных карт выдано на 13% меньше.

Что касается регионов Сибирского федерального округа, то в Новосибирской области в сентябре выдано на 2% «кредиток» меньше, чем в августе, и на 9% меньше, чем в сентябре 2019 года. В Красноярском крае с августа ситуация не изменилась, но в сентябре 2019 года «кредиток» было выдано на 1% меньше. Жители Кузбасса оформили на 1% меньше карт, чем в августе, и на 3% меньше, чем в прошлом сентябре, в Иркутской области падение к августу составило 3%, а к предыдущему году – рекордных 14%. В Омской области оформили меньше карт, чем в сентябре 2019 года, но вот по сравнению с августом их количество увеличилось на 4%.

По мнению гендиректора ОКБ Артура Александровича, формально выдачи кредитных карт в сентябре продолжили восстанавливаться, но эта динамика обусловлена, скорее, слабыми результатами аналогичного периода прошлого года – примерно тогда банки как раз начали ужесточать свои кредитные политики в этом сегменте. Как и в случае с кредитами наличными, сейчас восстановлению выдач препятствуют появившиеся в сентябре риски очередных карантинных мер и макроэкономической нестабильности.