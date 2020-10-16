Главный режиссёр музыкального театра рассказал о проекте «Большая сцена»

Новости 16.10.2020 11:15 315

В октябре в Барнауле стартует новый сезон театрального проекта «Большая сцена» от журнала «Автограф». Творческой площадкой для репетиций и премьеры 6 сезона выступит давний партнёр журнала – Алтайский государственный музыкальный театр.

На этот раз с участниками будут заниматься всего два наставника – главный режиссёр театра Константин Яковлев и режиссёр Татьяна Столбовская. Напомним, в предыдущие сезоны режиссёров и постановок было больше, но демонстрировали на сцене отрывки, а не полноценные спектакли. «Нынешним участникам будет однозначно сложнее, чем их предшественникам. Но и еще интереснее! Увеличение масштабов мне кажется правильным решением: «Большая сцена» доросла до больших спектаклей», – отмечает Яковлев.

По условиям проекта, желающие покорить театральные подмостки должны быть непрофессиональными актёрами. На сцену выходят предприниматели, топ-менеджеры, политики, общественные деятели и представители творческих профессий. Главный режиссёр признался, что надеется встретить в составе актёрской труппы и новичков, и старичков – тех, кто уже пробовал свои силы в проекте. Этот сезон станет для них новым вызовом самим себе.

«Любители сцены приходят сюда, чтобы узнать, как устроен театр, а я с интересом наблюдаю, как искусство вмешивается в их жизнь, до этого с театром не связанную, – делится Яковлев. – Люди здесь кардинально меняются, даже если не всегда это осознают. Они начинают по-другому мыслить. Мне кажется, мы в театре выполняем такую сверхзадачу – поднимаем мышление на уровень выше, чем бытовое».

От начала репетиций (22 октября) до премьеры – она состоится 7 декабря – пройдёт всего полтора месяца. Какие именно спектакли увидят зрители, решится на первой встрече с режиссёрами, но в театре обещают: это будет материал мирового уровня.

Подробности об участии в проекте – по телефону 20-55-36.