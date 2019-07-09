Толстые психи. Алтайский край вновь занял лидирующие позиции по ожирению и психиатрическим заболеваниям

Новости 16.10.2020 10:40 602

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала регионы с наибольшим числом людей, страдающих ожирением. Два Алтая попали в этот список наряду с Орловской, Курганской, Воронежской, Кемеровской, Курской, Брянской, Тульской, Еврейской автономной областях.

«В целом по стране избыточная масса тела наблюдается у 47,6% мужчин и 35,6% женщин, ожирение — у 19% и 27,6% мужчин и женщин соответственно», — приводят ее слова Известия.

Получается. что ожирением страдают минимум каждая четвертая жительница России и почти каждый пятый россиянин.

Кстати по итогам 2019 года Алтайский край вошел в тройку регионов с самым высоким распространением психических заболеваний и расстройства поведения (шизофрения, умственная отсталость и другие), сообщает РТ.

Причем наш регион занял второе место. По результатам прошлых исследований он был стабильно на первом. При этом специалисты заявляли. что такие результаты объясняются учетом всех .кто когда-либо обратился за консультацией к психиатру. По итогам 2019 года в лидеры выбилась Чукотка - всего 9922,9 случая на 100 тыс. населения. Далее идут Алтайский край (6638,6 случая на 100 тыс. населения), Еврейская АО (6214,6), Курганская (5974,2) и Сахалинская (5788,4) области.

При этом в республике Алтай показатели невысокие.