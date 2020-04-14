Прогресс ремонта Старого моста в Барнауле составил 50%

Новости 16.10.2020 10:10 537

На Старом мосту выполнено более половины ранее запланированных работ, передаёт пресс-служба ФКУ Упрдор «Алтай».

Полностью заменено 370 плит проезжей части - с бетонных на металлические. Каждый элемент выполнен по индивидуальному проекту, общий вес конструкции превысил две тысячи тонн. Новые плиты – более долговечные, по оценке специалистов они прослужат не менее 50 лет. Сейчас мостовики устанавливают перила и водоотвод.

«Основные сложности с реализацией объекта пришлись на начальный этап, но во взаимодействии со всеми местными ведомствами и при федеральной поддержке, удалось эффективно выстроить производственный процесс. Ремонт идет строго по графику, нарушений сроков мы не прогнозируем», – отметил эксперт дорожного хозяйства Упрдор «Алтай» Артём Онищенко.

В настоящее время основные работы идут на эстакадах – параллельно с двух сторон моста. Старые балки пролетов демонтируют, ремонтируют стойки опор и ригели, затем устанавливают новые балки. Вес каждой – около 15 тонн, всего замены требуют 180 балок. Левобережная эстакада (со стороны Барнаула) готова примерно на 70%, здесь смонтировано 55 балок. На правой эстакаде завершается демонтаж балок. Отрыв связан с тем, что к работам здесь преступили только сентябре – ранее по этой эстакаде двигалась техника.

Зимой работы продолжатся, эстакады планируется завершить к июню, затем предстоит завершающий этап – укладка асфальтобетонного покрытия, установка элементов обустройства. Ожидается, что мост будет готов к ноябрю 2021 года.