Алтайский Минстрой раскрыл детали обеспечения жильём детей-сирот в регионе

Новости 16.10.2020 9:42 520

Следственный комитет 15 октября сообщил о возбуждении уголовного дела по факту халатности. Оно связано с обеспечением жильём детей-сирот в Алтайском крае, а точнее, проблемами с этим процессом, на которых недавно заострил внимание глава комитета Александр Бастрыкин. В ответ пресс-служба алтайского правительства распространила комментарий местного Минстроя, который и отвечает за происходящее.

По данным министерства из федерального бюджета для обеспечения жильем сирот каждый год выделяется 200 млн рублей, в софинансировании принимает участие краевой бюджет. В 2018 году на данные цели было направлено 482 млн рублей, куплена 421 квартира, в 2019 году - 479 млн рублей (401 квартира). В текущем году край получил 512 млн рублей, на них планировалось закупить не менее 369 квартир.

К настоящему моменту заключено 143 контракта на поставку 281 жилого помещения на общую сумму 360,5 млн рублей. Подчёркивается, что целевой показатель (199 квартир), согласованный с Минпросвещения РФ полностью достигнут, закупки продолжаются.

В конце августа правительство РФ дополнительно выделило Алтайскому краю ещё 700 млн рублей, которые поступили лишь в середине сентября - за три месяца до окончания финансового года. Целевой показатель 2020 года увеличился и теперь составляет 757 квартир.

Если из-за задержки с поступлением средств алтайские власти не успеют провести аукционы по закупке жилья для детей-сирот, то правительство края обратится в Правительство РФ с просьбой о предоставлении неиспользованных остатков данной субсидии в 2021 году.