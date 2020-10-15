О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Коронавирус Острая тема Выборы - 2021 Беседы с учеными Парламент Алтайского края
Коронавирус
Острая тема
Выборы - 2021
Беседы с учеными
Парламент Алтайского края

Все отделение - на удаленке. Коронавирус достал лидера алтайских «жириновцев»

Новости
0

Координатор алтайского регионального отделения ЛДПР Максим Крайн получил положительный результат теста на коронавирус.  По его словам, все отделение партии работает в удаленном формате. 

По его словам,  результат теста он получил еще 8 октября,  однако ранее он заметил симптомы, по которым заподозрил заболевание и изолировался.  Сейчас дело идет к выздоровлению.

Изначально у него была высокая температура.  Однако, по его словам, подтвердить ковид раньше ему помешала  перегруженность в системе алтайского здравоохранения.  

По информации "Банкфакса", прием граждан «жириновцами» сейчас не ведется в целях предосторожности, вся деятельность регионального отделения переведена в удаленный формат в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Напомним, ранее коронавирус был подтвержден у ряда депутатов Алтайского краевого законодательного собрания. Также им переболел губернатор  Виктор Томенко. А вот тесты спикера Александра Романенко и мэра Барнаула Вячеслава Франка оказались отрицательными.

Почему больные в алтайских госпиталях лежат в коридорах, а скорая не приезжает сутками?

Почему больные в алтайских госпиталях лежат в коридорах, а скорая не приезжает сутками?

Новости

Вопросы о коронавирус на Алтае: о чем рассказали специалисты

3

Автор: Политсиб.ру

Фото: со сторанички Максима Крайна в социальных сетях

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000