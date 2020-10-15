Все отделение - на удаленке. Коронавирус достал лидера алтайских «жириновцев»

Координатор алтайского регионального отделения ЛДПР Максим Крайн получил положительный результат теста на коронавирус. По его словам, все отделение партии работает в удаленном формате.

По его словам, результат теста он получил еще 8 октября, однако ранее он заметил симптомы, по которым заподозрил заболевание и изолировался. Сейчас дело идет к выздоровлению.

Изначально у него была высокая температура. Однако, по его словам, подтвердить ковид раньше ему помешала перегруженность в системе алтайского здравоохранения.

По информации "Банкфакса", прием граждан «жириновцами» сейчас не ведется в целях предосторожности, вся деятельность регионального отделения переведена в удаленный формат в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Напомним, ранее коронавирус был подтвержден у ряда депутатов Алтайского краевого законодательного собрания. Также им переболел губернатор Виктор Томенко. А вот тесты спикера Александра Романенко и мэра Барнаула Вячеслава Франка оказались отрицательными.