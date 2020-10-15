ВТБ в сентябре увеличил на 40% выдачу ипотеки в Алтайском крае

Новости компаний 15.10.2020 19:00 365

В сентябре ВТБ зафиксировал существенный рост спроса на ипотеку. В Алтайском крае и Республике Алтай банк выдал клиентам свыше 1,2 млрд рублей, что на 42% больше, чем в сентябре прошлого года. Всего за 9 месяцев 2020 года объем выданных ВТБ жилищных кредитов вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46% – до 8,5 млрд рублей.

Драйвером высокого спроса стало существенное снижение ставок и действие программ господдержки. За период действия программы «Ипотека с господдержкой» с апреля по сентябрь льготными условиями кредитования воспользовались около тысячи алтайских семей, оформив ипотечные займы на 1,6 млрд рублей. Средний размер кредита по программе составил 1,68 млн рублей.

В настоящее время в банке работают несколько льготных программ кредитования – ипотека с господдержкой со ставкой 6,1% годовых, ипотека для семей с двумя и более детьми со ставкой от 5% годовых, дальневосточная ипотека со ставкой 1%. За счет реализации госпрограмм растет доля новостроек в новых выдачах: по итогам 9 месяцев она достигла 29,4%.

Доля рефинансирования по итогам сентября составила 28% по объему против 24% за аналогичный период 2019 г. Всего с начала года более 1,4 тысячи клиентов смогли снизить ставки по кредитам, рефинансировав ипотеку в ВТБ.

«В текущем году мы не зафиксировали сезонных колебаний спроса на покупку жилья в отличие от предыдущих периодов. Население активно использует заемные средства банка и решает важный жилищный вопрос вне зависимости от времени года. Снижение ставок на рынке кредитования, различные программы господдержки сегодня дают возможность существенной экономии на платежах. А внедрение банком различных дистанционных сервисов делает процесс подачи и рассмотрения документов простым и комфортным для клиента», - отметил Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

Общее число сделок ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай за 9 месяцев 2020 года по сравнению с январем – сентябрем прошлого года выросло на 44% – до 5,3 тысяч штук. Средний чек ипотечного кредита составляет 1,6 млн рублей.