Сбер запустил акцию «Спасибо, что вы в маске»

Новости компаний 15.10.2020 17:50 397

12 октября Сбер запустил акцию «Спасибо, что вы в маске». Её цель — поощрить клиентов, которые заботятся о своём здоровье, здоровье окружающих и соблюдают масочный режим.

В ходе акции «Спасибо, что вы в маске» каждому клиенту, который носит в офисе банка маску, будет выдаваться специальный промокод со скидкой сразу на несколько сервисов экосистемы Сбера.

В частности, можно получить:

скидку 15% на 5 поездок для новых пользователей в такси Ситимобил;

15%-е скидки на страховые продукты «Фарм страхование» и «Защита дома+» компании «Сбербанк страхование»;

90 дней бесплатного использования сервиса СберЗвук;

бесплатную онлайн-консультацию терапевта от платформы телемедицины СберЗдорове;

300 бонусных баллов при регистрации в сервисе доставки еды «Кухня на районе»;

подписку «Оптимум» на 45 дней от Okko всего за 1 рубль;

10%-ю скидку на любой заказ из ресторанов в Delivery Club;

скидку 200 рублей действующим и новым клиентам от сервиса Самокат на заказы от 800 рублей;

одну бесплатную доставку заказа от СберМаркет.

«Мы благодарны всем клиентам, которые приходят в наши офисы в масках. Тем самым они проявляют заботу не только о себе, но и обо всех окружающих, в том числе и о наших сотрудниках. Подобное сознательное отношение к нынешней эпидемиологической ситуации позволяет обеспечить бесперебойную работу наших офисов и качественное безопасное обслуживание клиентов», — заявил старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Сергей Мальцев.

Сбер ещё в апреле этого года разработал и разместил в своих офисах информационные материалы о необходимости соблюдения масочного режима. Сегодня, когда вновь наблюдается рост заболеваемости COVID-19, Сбер решил усилить работу по информированию населения и дополнительно простимулировать своих клиентов заботиться о своём здоровье и здоровье окружающих.