15 октября сотрудники Роспотребнадзора и полиции провели рейд по ТЦ «Старый Базар» в Барнауле. В ходе рейда проверялось наличие в торговых точках антисептиков, соблюдение масочного режима и соблюдение прочих антиковидных норм.
Начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Елена Боброва сообщила, что специалистами ежедневно проводится мониторинг качества и безопасности пищевой продукции в предприятиях торговли и общепита в регионе. В ходе мониторинга особое внимание уделяется профилактике распространения коронавирусной инфекции.
Специалисты собирались осмотреть торговые точки, продающие продукты и заведения общепита. Прежде всего проверяется соблюдение масочного режима продавцами, официантами и самими посетителями, наличие антисептических средств на входе, обработка поверхностей. Чиновница заявила, что о рейде никого не предупреждают.
Впрочем, этот рейд - необычный. Группу журналистов ждали у входа в ТЦ. Не заметить сквозь стеклянные двери сотрудников в форме Роспотребнадзора - сложно. Поэтому у продавцов и посетителей явно было время, чтобы как минимум надеть маски.
Сам осмотр всех точек занял не более часа и проходил по условной схеме: предъявите антисептик, разметка для посетителей имеется, спасибо.
Краткие итоги соответствующие: масочный режим соблюдается, нарушения выявлены единичные. Так, в трёх торговых точках дезинфицирующие средства обладали только противомикробной активностью, а должны – ещё и противовирусной. В туалетах отсутствовали санитайзеры и антисептики для обработки рук посетителей. По итогам рейда будут подготовлены предписания в адрес трёх организаций.
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Еще бы проверяли, что в бутылочках из под антисептика налито. А то где не посмотришь или паленая водка налита или вообще вода.