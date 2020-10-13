Предъявите антисептик. Чем закончился рейд Роспотребнадзора по «Старому Базару» в Барнауле

Новости 15.10.2020 16:20 709

15 октября сотрудники Роспотребнадзора и полиции провели рейд по ТЦ «Старый Базар» в Барнауле. В ходе рейда проверялось наличие в торговых точках антисептиков, соблюдение масочного режима и соблюдение прочих антиковидных норм.

Начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Елена Боброва сообщила, что специалистами ежедневно проводится мониторинг качества и безопасности пищевой продукции в предприятиях торговли и общепита в регионе. В ходе мониторинга особое внимание уделяется профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Специалисты собирались осмотреть торговые точки, продающие продукты и заведения общепита. Прежде всего проверяется соблюдение масочного режима продавцами, официантами и самими посетителями, наличие антисептических средств на входе, обработка поверхностей. Чиновница заявила, что о рейде никого не предупреждают.

Впрочем, этот рейд - необычный. Группу журналистов ждали у входа в ТЦ. Не заметить сквозь стеклянные двери сотрудников в форме Роспотребнадзора - сложно. Поэтому у продавцов и посетителей явно было время, чтобы как минимум надеть маски.

Сам осмотр всех точек занял не более часа и проходил по условной схеме: предъявите антисептик, разметка для посетителей имеется, спасибо.

Краткие итоги соответствующие: масочный режим соблюдается, нарушения выявлены единичные. Так, в трёх торговых точках дезинфицирующие средства обладали только противомикробной активностью, а должны – ещё и противовирусной. В туалетах отсутствовали санитайзеры и антисептики для обработки рук посетителей. По итогам рейда будут подготовлены предписания в адрес трёх организаций.

Исполнение предписания затем проверяется совместно с прокуратурой. Если оно не исполнено, то дальнейшим разбирательством занимается уже суд, который может назначить наказание от штрафа (для ИП – до 50 тысяч рублей, для юрлиц – до 500 тысяч) до приостановки деятельности предприятия. Срок исполнения предписания составляет 3-5 дней.